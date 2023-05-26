Гиркин выдвинул ультиматум главным генералам РФ 26.05.2023, 9:46

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Диверсант дал им 24 часа, чтобы «исправиться» или уйти в отставку.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) «отправил в отставку» кадровых генералов Вооруженных сил РФ за «раболепие» перед основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который, за его предыдущем прогнозом, скоро всех «сожрет».

В своем Telegram Гиркин уточнил, что дал Герасимову, Суровикину, Лапину, Евкурову, Теплинскому и прочим «военным деятелям» 24 часа на то, чтобы те прекратили «лепетать» перед главарем наемников и достойно ему ответили на встречную критику по поводу российских военных, сообщает УНИАН.

В противном случае, им всем нужно подать в отставку по причине «лишения чести», заявил Гиркин.

«Пригожинские ресурсы» их (и хуже того - всю АРМИЮ) уже открыто «петушками» именуют, а эти... Если не ответят и не подадут в отставку - значит так их и надо будет называть. Точка» - указал террорист.

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