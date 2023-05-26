В доме для элиты БССР в Минске продают необычную квартиру

В доме для элиты БССР в Минске продают необычную квартиру4
- 26.05.2023, 10:11
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В ней сохранилась оригинальная отделка 1970-х.
Журналисты realt.by нашли пятикомнатную (!) квартиру в доме для партийной и творческой элиты БССР возле площади Победы. В ней сохранилась оригинальная отделка 1970-х — паркет, деревянные двери с большими стеклами и даже советское биде. Рассказываем об этом доме и квартире подробнее.
Семиэтажный кирпичный дом построили на Войсковом переулке, 10 в 1971 году.
В нем жили в том числе главы Верховного совета БССР Иван Поляков и Георгий Таразевич, первый секретарь ЦК КПБ Ефрем Соколов и писатель Андрей Макаенок. И этот дом соответствует высокому положению его тогдашних жителей: огороженная территория, просторные подъезды, большие квартиры с огромными окнами и другие штуки, недоступные тогда обычному жителю советской многоэтажки.
Недавно на продажу в этом доме выставили пятикомнатную квартиру площадью 164 метра на четвертом этаже. Площадь кухни тоже внушительная для тех времен — 11 квадратов.
В квартире почти нет мебели, но зато можно рассмотреть оригинальную отделку 1970-х. Вот как она выглядит изнутри:
В квартире три балкона (на разные стороны) и как минимум два санузла. В одном из них можно увидеть даже советское биде — недоступную вещь для большинства людей в те времена.
На полу в квартире — паркет. Окна — почти в ширину стены. Потолки — 2,8 метра.
За квартиру просят 300 тысяч долларов (1829 долларов за метр).