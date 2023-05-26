«Армия РФ получила сильную пощечину» 2 26.05.2023, 19:33

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Военный эксперт – о будущих диверсионных рейдах на территории РФ, их целях и сценариях.

Рейд легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК – ред.) в Белгородскую область Российской Федерации породил большое количество вопросов.

Военный эксперт Юрий Федоров прокомментировал телеканалу «Настоящее Время» последствия, к которым уже привел этот рейд, и будут ли российские власти предпринимать ответные действия.

– Как вам кажется, какой вывод российское военное руководство сделает и сделает ли, исходя из событий в Белгородской области?

– То, что произошло в Белгородской области, а до этого в Брянской области в начале марта, – это чудовищная пощечина российским правоохранительным органам, российской армии. Первое, о чем должны заботиться власти страны и приграничных областей в России, чтобы такого рода проникновения не происходили. Легион «Свобода России» и «РДК» существуют, они известны. Неизвестна численность этих организаций, но это другой вопрос. Думаю, что численность достаточно серьезная, несколько сот человек как минимум. Я об этом упоминаю, потому что мы должны как-то оценить возможность дальнейших атак, насколько я понимаю, или чего-то похожего.

– Как вам кажется, а дальнейшие будут тоже в Белгородской или, например, в Брянской, Курской?

– Они могут быть в любой приграничной области. Их будут планировать и осуществлять там, где их меньше ожидают. Далеко не факт, что российские правоохранительные органы и армия могут учиться на собственных ошибках. Я думаю, что это будет скорее не Белгородская, а какая-то другая область. А в конце концов какая разница? Ведь важно другое: посмотрите, что могло быть.

Во-первых, через границу прошло солидное по численности вооруженное формирование, хорошо подготовленное, имеющее какую-никакую технику. В 20 километрах от госграницы находятся, сейчас, наверное, уже эвакуированы, а находился склад с ядерным оружием, одна из централизованных баз хранения ядерного оружия. Первое, что мне пришло в голову, когда я услышал об этом рейде: а что, если они дойдут до Антоновки и там возьмут штурмом эту централизованную базу хранения и несколько ядерных боеприпасов увезут с собой? Допустим, в Украину. Это же совершенно меняет всю картину российско-украинской войны.

– А что бы изменилось? Они бы могли использовать это против России в дальнейшем?

– По крайней мере, тут перед российским командованием и перед политическим руководством сразу встала бы проблема: стоит ли еще угрожать Украине или кому-то еще применением ядерного оружия? Ведь можно же получить в ответ то же самое. Вся стратегическая структура войны кардинально поменяется. Вот это размахивание ядерными дубинками окажется совершенно уже неприемлемым.

А теперь давайте представим себе другой гипотетический вариант. Сейчас в Киеве говорят, что «мы к этому не имеем отношения». Давайте будем уважать позицию киевского руководства. А если предположить, что, скажем, проходит не сто человек, а проходит порядка тысячи – две батальонных тактических группы. Сто человек достаточно легко без особых проблем прошли километров десять, дошли до райцентра Грайворон. А два батальона могут дойти, скажем, до Белгорода. И это уже совершенно другая ситуация: областной центр в России захвачен повстанцами. Давайте называть их повстанцами «Русского добровольческого корпуса».

Тут перед Путиным встает очень серьезный вопрос, как объяснять такой прокол центральных властей, прокол Кремля, как это объяснять народу и номенклатуре? Говорят, 26 мая должно состояться очередное совещание постоянных членов российского Совбеза, на котором будет обсуждаться вся эта история. Не знаю, какие выводы будут сделаны. В советское время за это можно было министру обороны лишиться всех звезд, а людей, непосредственно отвечающих за безопасность Белгородской области, скорее всего, отправили бы под трибунал. Но то было ужасное тоталитарное время, а сейчас времена другие, как говорят в Москве. Значит, может быть, все для них обойдется. Но раз обойдется, значит, можно ожидать повторения чего-то похожего в какой-то другой области.

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