Украина получит больше систем IRIS-T: что о них известно 27.05.2023, 5:09

В Германии подписали новые контракты.

Украина получит больше систем противовоздушной обороны IRIS-T от Германии. 26 мая там подписали дополнительные контракты на поставки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Макеева.

- ЗРК IRIS-T от Diehl Defence, который украинцы называют «Ириска». Он уже спас несколько украинских жизней, - говорится в сообщении.

Макеев отметил, что дополнительные контракты на поставки этих систем подписаны сегодня в Юберлингене на Боденском озере.

- И эти установки/пусковые установки/ракеты IRIS-T SLM/SLS скоро в Украине, - добавил посол.

Система ПВО IRIS-T

На днях Германия сообщила, что начала подготовку крупнейшего пакета военной поддержки для Украины. Он включает артиллерию, средства ПВО, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства на сумму более 2,7 млрд. евро.

Первоначально в Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что в пакет войдут 4 системы IRIS-T SLM. Однако через некоторое время добавили, что предоставят Украине еще 4 установки в дополнение к уже анонсированным.

Что известно об IRIS-T (SLM)

IRIS-T является самой современной системой противовоздушной обороны, производившейся в Германии. Разработка этих систем ПВО завершилась только в 2014 году. Они, прежде всего, предназначены для защиты гражданского населения от ракетных ударов.

Ракета

Ракета IRIS-T оборудована инфракрасной головкой, которая наводит ее на цель. При этом она ничего не излучает и не выявляет своего присутствия. Ракета может поразить цель, которая находится на расстоянии до 40 км, но головка самонаведения захватит цель только с расстояния 20 км.

Радар

Системы IRIS-T, которые Германия передала Украине, предположительно оснащены немецкими радарами TRML-4D. Они способны в режиме реального времени отслеживать более полутора тысяч целей. На расстоянии 250 км радар уже обнаруживает самолет, а на 120 км сопровождает цель и приводит ракеты.

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