Подорожание ЖКУ, отмена «Зеленой карты», новая база «тунеядцев»: что ждет белорусов в июне 27.05.2023, 8:44

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Главные изменения, которые могут повлиять на толщину кошельков.

С 1 июня вырастут льготные тарифы на отопление и подогрев воды и некоторые тарифы на электроэнергию. Со следующего месяца больше 30 стран прекратят сотрудничество с Беларусью по «Зеленым картам». Банки тем временем введут солидные комиссии за обслуживание счетов. До 1 июня включительно нужно успеть уплатить подоходный налог.

Сайт zerkalo.io составил подборку июньских изменения, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.

Подорожают жилищно-коммунальные услуги

С 1 июня поднимут тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды. Так, субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — поднимут на 12,7% — до 24,7187 рубля за 1 Гкал.

Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядских» тарифы подняли с 1 января.

Напомним, в 2022 году с 1 июня также повышали субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды. Но позже правительство отменило это повышение. Также чиновники «открутили» обратно ценник на электроэнергию, которую используют для отопления жилья и подогрева воды.

Изменения по «Зеленой карте»

С 1 июня больше 30 стран прекратят сотрудничество с Беларусью по международной системе страхования «Зеленая карта». Наша страна до конца месяца еще остается участником соглашения, но белорусские страховщики уже с 17 мая не заключают такие полисы. Ранее сообщалось, что наши земляки смогут оформлять полис пограничного страхования прямо на границе. О вариантах, как это сделать, рассказывается в этом тексте. Однако на практике у водителей возникают трудности с покупкой полисов пограничного страхования при въезде в ЕС.

Должна решиться судьба санкционных продуктов

До конца июня в Беларуси действуют продовольственные контрсанкции Минска, которые ввели с 1 января 2022 года в ответ на ограничения западных стран.

Чиновники уже дважды продлевали эти ограничения. До конца июня они должны принять решение по продовольствию из недружественных стран — отменить или продлить.

Напомним, изначально в списке запрещенных к ввозу из «недружественных» стран оказались практически все овощи, фрукты и орехи. Импортировать их можно только по специальным квотам, которые выдают МАРТ, Минсельхозпрод или «Белгоспищепром». Но уже в апреле 2022 года Совмин ввел послабления и разрешил ввозить из «недружественных» стран в том числе яблоки, груши, кабачки, баклажаны, свежий сладкий болгарский перец, салат-латук (среди прочего это «Айсберг», «Романо», «Лолло-россо»), руколу, мангольд, шпинат. В июне и сентябре вводили очередные послабления по импорту из «недружественных» стран. Так, в первый месяц лета прошлого года разрешили ввозить абрикосы, нектарины, сливы, вишню, черешню, хурму, а в сентябре — сельдерей корневой и стеблевой, пекинскую капусту, клементины, киви, замороженные абрикосы и персики.

Банки введут солидные комиссии за обслуживание счетов

«БНБ-Банк» с 5 июня введет комиссию за ведение валютных счетов, на которых размещено от 50 тысяч долларов или евро. При этом сбор будут применять не по каждому отдельному счету, а суммарно по всем. Комиссия составит 0,1% от суммы на счету, при этом минимальный сбор будет 500 рублей.

«Приорбанк» объявил, что с 1 июня вводит ежемесячную комиссию за обслуживание текущих счетов в долларах и евро. Она составит 750 рублей и коснется тех счетов, на которых хранится больше 50 тысяч долларов или евро.

Успеть уплатить подоходный налог

Белорусам до 1 июня включительно нужно заплатить налог за 2022 год. Если не сделать это вовремя, то грозит штраф.

Если белорус предоставил декларацию, но не уплатил или перечислил неполную сумму, ему грозит штраф. Если это было сделано по неосторожности, при этом неуплаченный или недоплаченный налог превышает одну базовую величину (на сегодня это 37 рублей), то предусмотрен штраф. Он составляет 15% от неуплаченного налога, но не меньше 0,5 базовой величины (18,5 рубля).

За умышленную неуплату или неполную уплату подоходного налога по предоставленной декларации также предусмотрен штраф. Он составляет 40% от неуплаченной суммы налога, но не может быть меньше 10 базовых величин (370 рублей).

К тому же на сумму неисполненного в срок налогового обязательства за каждый календарный день просрочки начисляются пени.

Обновят базу «тунеядцев»

Сейчас власти актуализируют базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Из-за этого до 1 июня на Едином портале электронных услуг недоступна услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике.

Напомним, «иждивенцы» по полным тарифам оплачивают газ, отопление и горячую воду.

Списки не занятых в экономике обновляют ежеквартально. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

Подорожание сигарет

В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые сигареты. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. Стоимость повысит только компания «Табак-инвест», и только на немногие позиции. Со следующего месяца фирма поднимет ценник на Camel Studio Sunny Mix — до 4,9 рубля (+30 копеек), Winston Compact Flash Mix — до 4,65 рубля (+15 копеек), Sobranie Element Caster — до 6,05 рубля (+30 копеек). Также появятся в продаже новые марки сигарет — Lucky Strike Compact Blue и Lucky Strike Compact Bright, они будут стоить 4,25 рубля.

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