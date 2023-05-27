В России озвучили свою «версию» атаки на корабль «Иван Хурс» 27.05.2023, 9:58

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Пропагандисты нашли «британский и американский след» под Босфором.

В России нашли «британский и американский след» в атаке морских беспилотников на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в Черном море. Дроны, которые, по версии российской пропаганды, были уничтожены, якобы управлялись с помощью Starlink, а целеуказание обеспечивала американская разведка.

При этом россиянам не по нраву тот факт, что эти дроны были произведены в Украине, поэтому они уверяют, что беспилотники украинским военным передала Великобритания. Об этом написали пропагандисты кремлевского «РИА Новости» со ссылкой на «осведомленный источник».

Так, пропагандисты выдали, что беспилотники по российскому кораблю «Иван Хурс» запустили украинские военные из военно-морского оперативного центра в Очакове. Центр, подчеркивают в пропагандистском издании, был открыт при участии США.

Однако на этом «американский и британский след» в атаке не заканчивается.

«Морскими беспилотниками управляли с помощью вмонтированных Starlink, сами устройства произвели не на Украине, а на Западе. Целеуказание беспилотника обеспечивали средства разведки США. Вероятно, аппараты передала Великобритания, которая имеет «большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана», сказал собеседник агентства», – пишут пропагандисты.

Вероятность украинского происхождения этих морских дронов в России категорически не желают признавать.

«Несмотря на бравады киевских представителей о применении беспилотников собственного, то бишь украинского производства, — их профиль говорит об обратном», — цитируют пропагандисты слова «осведомленного источника».

Напомним, об атаке на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в Черном море утром 24 мая заявили сами россияне. По их версии нападение БПЛА якобы произошло в 5:30 (по московскому времени) в 40 морских милях к северу от Босфора.

Тогда российские пропагандисты бодро рапортовали о том, что «атака была успешно отражена».

Однако уже 25 мая в ГУР МО Украины подтвердили удар по борту судна «Иван Хурс», проводившего разведывательный рейс. По меньшей мере, один из трех морских беспилотников, отправленных в атаку на вражеский корабль, достиг своей цели.

На следующий день в сеть попали новые кадры атаки на российский корабль. Даже некоторые российские СМИ признали, что судно было повреждено и на его ремонт уйдет от полугода. Также сообщалось о погибших и раненых среди членов экипажа.

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