Череватый: Россия латентно капитулирует в Бахмуте

Череватый: Россия латентно капитулирует в Бахмуте2
- 27.05.2023, 11:11
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Это вызовет череду интересных событий в самой РФ.
На Бахмутском направлении наблюдается уменьшение динамики активности врага, а заявление главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина о выходе наемников из Бахмута, на сухом языке, является «латентной капитуляцией».
Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
«Эти заявления Пригожина, на сухом языке, это латентная капитуляция его группировки. Бесспорно в них идет внутривидовая борьба накануне крупных, как мне кажется, событий в самой России», - сообщил он.
Череватый подчеркнул, что сегодня Пригожин пытается сохранить остатки своей ЧВК, поскольку он понимает, что несколько недель на Бахмутском направлении могут прекратить существование его организации.
«Довольно забавно звучали заявил о том, что он «1-я армия мира». В той же Сирии, когда вагнеровцы сталкивались не с беззащитными сирийцами, а Вооруженными силами США и когда их большое подразделение за час уничтожили так, что они не могли несколько месяцев прийти в себя... Мы прогнозировали более 2 месяцев назад, что если сохранится такая динамика потерь и враг не сможет найти источник пополнения личного состава - он будет разбит, что сейчас и есть», - отметил Череватый.
Как сообщал сайт Charter97.org, по данным британской разведки, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятно, начал вывод своих наемников из-под Бахмута для передачи контроля позиций кадровым войскам Российской армии.