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Украинские военные начали обучение на танках Abrams

  • 27.05.2023, 13:59
Украинские военные начали обучение на танках Abrams

Первая группа насчитывает 400 человек.

Первая группа из около 400 украинских военных начала учения на американских танках Abrams M1 в Германии. Ожидается, что программа будет длиться 10-12 недель.

Об этом заявил спикер Пентагона подполковник Гаррон Гарн, сообщает The New York Times.

По его словам, для около 200 военнослужащих в пятницу начался общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе.

«Этот инструктаж включает базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, а впоследствии и более масштабные учения с участием батальонов, противостоящих друг другу», - рассказал представитель Пентагона.

При этом другие 200 украинских военных начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки, сказал полковник Гарн.

Напомним, в конце января этого года президента САША Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. Речь идет о 31 единице.

Первоначально американские чиновники заявляли, что танки Abrams прибудут в Украину не раньше следующего года. Но с января, когда администрация Байдена объявила, что пришлет танки высокопоставленные чиновники обороны заявили, что хотят ускорить сроки.

В частности, Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца этого года.

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