Украинские военные начали обучение на танках Abrams
- 27.05.2023, 13:59
Первая группа насчитывает 400 человек.
Первая группа из около 400 украинских военных начала учения на американских танках Abrams M1 в Германии. Ожидается, что программа будет длиться 10-12 недель.
Об этом заявил спикер Пентагона подполковник Гаррон Гарн, сообщает The New York Times.
По его словам, для около 200 военнослужащих в пятницу начался общевойсковой инструктаж в Графенворе и Хоэнфельсе.
«Этот инструктаж включает базовые солдатские задачи, такие как меткая стрельба и медицинские навыки, а также тренировки на уровне взвода и роты, а впоследствии и более масштабные учения с участием батальонов, противостоящих друг другу», - рассказал представитель Пентагона.
При этом другие 200 украинских военных начали тренироваться, как заправлять и обслуживать танки, сказал полковник Гарн.
Напомним, в конце января этого года президента САША Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. Речь идет о 31 единице.
Первоначально американские чиновники заявляли, что танки Abrams прибудут в Украину не раньше следующего года. Но с января, когда администрация Байдена объявила, что пришлет танки высокопоставленные чиновники обороны заявили, что хотят ускорить сроки.
В частности, Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца этого года.