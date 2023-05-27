Лукашисты вывезли зубров в Россию 27.05.2023, 15:59

Животных продали по 8-9 тысяч евро за штуку.

Белорусских зубров доставили для продажи в Башкортостан. Об этом сообщает посольство Беларуси в РФ.

«Всего в российский регион продано 18 особей. Средняя стоимость одного зубра — 8−9 тыс. долларов».

То есть общая стоимость зубров может доходить до 162 тыс. долларов.

Напомним, Беларусь согласилась передать Башкортостану несколько особей зубров в середине января, когда в Минск с визитом приезжал глава данного региона Радий Хабиров.

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