Лукашисты вывезли зубров в Россию
- 27.05.2023, 15:59
Животных продали по 8-9 тысяч евро за штуку.
Белорусских зубров доставили для продажи в Башкортостан. Об этом сообщает посольство Беларуси в РФ.
«Всего в российский регион продано 18 особей. Средняя стоимость одного зубра — 8−9 тыс. долларов».
То есть общая стоимость зубров может доходить до 162 тыс. долларов.
Напомним, Беларусь согласилась передать Башкортостану несколько особей зубров в середине января, когда в Минск с визитом приезжал глава данного региона Радий Хабиров.