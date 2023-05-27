Украинская разведка: Спецслужбы РФ начали провокацию с применением химического оружия 4 27.05.2023, 16:55

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Реальными жертвами станут сами оккупанты.

Спецслужбы РФ в субботу, 27 мая, начали реализовывать провокацию с химическим оружием на временно захваченных территориях Украины в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

По данным ГУР, в 13:15 по минскому времени в радиосети наблюдательных постов российских оккупантов в районе береговой линии временно захваченного Энергодара прозвучало сообщение о том, что «возможна выброска химического оружия с коптеров». В 13:44 по минскому времени появилось другое сообщение о возможном «сбросе химических элементов» с дрона.

Украинская разведка подчеркнула, что Украина не использует химическое оружие и применяет только конвенционные средства. По информации ГУР, страна-агрессор готовит масштабные провокации «по созданию очага радиационной опасности с целью обвинить Украину».

«Реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины», — предупредили в ГУР.

По мнению разведки, с помощью провокации россияне пытаются сорвать контрнаступление защитников Украины.

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