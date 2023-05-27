закрыть
27 мая 2023, суббота, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка: Спецслужбы РФ начали провокацию с применением химического оружия

4
  • 27.05.2023, 16:55
  • 1,918
Украинская разведка: Спецслужбы РФ начали провокацию с применением химического оружия

Реальными жертвами станут сами оккупанты.

Спецслужбы РФ в субботу, 27 мая, начали реализовывать провокацию с химическим оружием на временно захваченных территориях Украины в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

По данным ГУР, в 13:15 по минскому времени в радиосети наблюдательных постов российских оккупантов в районе береговой линии временно захваченного Энергодара прозвучало сообщение о том, что «возможна выброска химического оружия с коптеров». В 13:44 по минскому времени появилось другое сообщение о возможном «сбросе химических элементов» с дрона.

Украинская разведка подчеркнула, что Украина не использует химическое оружие и применяет только конвенционные средства. По информации ГУР, страна-агрессор готовит масштабные провокации «по созданию очага радиационной опасности с целью обвинить Украину».

«Реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины», — предупредили в ГУР.

По мнению разведки, с помощью провокации россияне пытаются сорвать контрнаступление защитников Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип