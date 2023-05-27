Российские оккупанты готовятся бежать из Запорожской области вместе с сельхозтехникой

Российские оккупанты готовятся бежать из Запорожской области вместе с сельхозтехникой1
- 27.05.2023, 17:11
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Они начали опись комбайнов.
Российские оккупанты намерены зарегистрировать все комбайны на временно занятой территории Запорожской области Украины, для чего запускают новую псевдоорганизацию «Гостехнадзор», сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
По его данным, фейковая структура РФ начнет «перерегистрировать» самоходную сельскохозяйственную технику и проводить ее технический осмотр 1 июля. Россияне планируют осматривать комбайны непосредственно на предприятиях, а к небольшим фермерам прийти домой для проверок.
«Оккупантам мало нашего зерна – они готовятся бежать с сельхозтехникой ... Составляя очередные списки привлекательного для кражи, оккупантам следовало бы быть бдительнее. Наши сельхозпроизводители уже продемонстрировали: и старенький тракторец способен «умыкнуть» их «аналоговнетную» технику», – отметил Федоров.