Невзоров: «Ядерка», которую сбагрили Лукашенко, может быть опасной для хранения 2 27.05.2023, 17:29

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Диктатор лично будет обшагивать периметр того овощехранилища, куда свезут эти дряхлые бомбы.

Публицист Александр Невзоров рассказал о том, чем еще может быть опасно ядерное оружие, которое получила Беларусь.

— Новость мимо которой невозможно проскочить. Речь о так называемой передаче Беларуси ядерного оружия, — отмечает Александр Невзоров в своей программе «Экстракт». — Старую просроченную «ядерку», которую долго хотели куда-нибудь присунуть в безопасное место, потому что никто не знает, до какой степени она представляет угрозу даже для хранения, наконец сбагрили Лукашенко.

Публицист иронизирует, что к ядерному оружию, очевидно, прилагался набор «романовских тулупов», валенки, десять «берданок» и другой инвентарь так называемого «штыря», намекая на роль сторожа, которую теперь придется играть Лукшенко.

— И, надувшись от важности, потому что он теперь не просто диктатор, а ядерный диктатор, Рыгорыч, надев такой тулуп, с берданкой сам будет обшагивать периметр того овощехранилища, куда свезут эти дряхлые бомбы, — фантазирует Невзров. — Вероятно, и облаивание, котрое обычно делают сторожевые собаки, он тоже никому не доверит, потому что служебно-сторожевых собак с таким уровнем допуска к гостайне в Беларуси нет.

Публицист подчеркивает, что никаких других полномочий в отношении переданного ему ядерного оружия у белорусского правителя попросту нет.

— Хочу, чтобы все понимали: никаких «кнопочек», рычагов, кодов и прочего инструментария для управления «ядеркой» Лукашенко не дали. И не дадут. Он просто сторож, — поясняет Невзоров. — Так что если белорусский диктатор теперь начнёт важничать и вдруг станет всюду шастать с особым «чумоданчиком», то не думайте, что там «ключи и коды». Там, скорее всего, проросшие клубни голландского «Артемиса» — великолепного и очень ценного сорта картофеля.

Вопрос в том, что никому неизвестно, до какой степени опасна эта вся дряхлая советская ядерка, перележавшая и давно просроченная. Потому что того мощнейшего научного аппарата, который должен обслуживать ядерное оружие, с 90-х годов ни в СССР, ни в России просто не существует.

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