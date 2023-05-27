Китайская ловушка 1 27.05.2023, 18:13

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О европейском турне спецпредставителя Китая, которое проходило в закрытом режиме.

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и РФ для консультаций по «политическому урегулированию украинского кризиса», пишет для zn.ua эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталия Бутырская.

Европейское турне Ли Хуэя проходило в довольно закрытом режиме: китайское МИД было скупо на детали о датах и графиках встреч, а коммюнике по их результатам — достаточно формальными. Очевидно, это связано с низкими ожиданиями от самого визита для всех сторон.

Привлечение европейских государств к консультациям вызвано желанием Китая найти поддержку своего «миротворческого посредничества» и единомышленников в продвижении «мирных переговоров». Особенно с учетом неготовности как Украины, так и РФ идти на уступки.

Но проблема миротворческих усилий Китая — в отсутствии доверия со стороны как Украины, так и ее западных партнеров. Несмотря на задекларированную нейтральность, Пекин остается идеологически близким РФ в антизападной позиции, избегает осуждать Москву за агрессию против Украины, а войну называть «войной». Дипломатическая и экономическая поддержка Москвы, тесное военно-техническое сотрудничество на протяжении всего периода войны ставят под сомнение позицию Китая как «равноудаленного брокера». Близость к России, скрепленная «безлимитной дружбой», активность китайской дипломатии, направленная на формирование «лагеря мира» за плечами Украины, стремление подтолкнуть европейские страны действовать более автономно от США, что в более широком понимании может рассматриваться как попытка расколоть евроатлантическое единство, воспринимаются не в пользу миротворческого имиджа Пекина.

16–17 мая спецпредставитель Ли Хуэй посетил Киев. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой офиса президента Андреем Ермаком, а также с членами украинского правительства. Украинская сторона не только очертила весь спектр проблем и преступлений, к которым привела вооруженная агрессия России, но и дала понять, что не воспринимает никаких предложений, предполагавших бы потерю территорий или замораживание конфликта.

В интервью агентству «Интерфакс-Украина» глава офиса президента Андрей Ермак отметил, что Киев выступает против медиации в отношениях с РФ, а также не видит такой силы, которая может заставить украинское общество говорить с россиянами до вывода их войск с украинской территории. Это и было откровенно озвучено китайской делегации. Кроме того, украинская власть подчеркнула, что мирный план для Украины может быть только украинским, поскольку война идет на украинской территории. В то же время все предложения, если они приемлемы для украинской стороны, должны войти в соответствующую основу формулы мира президента Зеленского. Поэтому, если Китай хочет сыграть свою положительную роль в достижении мира, он может принять участие в реализации формулы мира, поддержке Черноморской зерновой инициативы, гарантировании ядерной безопасности и безопасности Запорожской атомной электростанции, содействовать в возврате депортированных в РФ украинских детей и других инициативах.

По результатам встречи китайское МИД подчеркнуло, что нет панацеи для решения кризиса: «Все стороны должны внести свой вклад в укрепление доверия и создать условия для прекращения огня и мирных переговоров. Позиция Китая по урегулированию украинского кризиса — искать широкую общую основу среди международного сообщества для урегулирования кризиса и приложить усилия для быстрого прекращения огня и восстановления мира». По поводу членства Украины в НАТО китайский пресс-секретарь Ван Вэньбинь заявил, что Украина не должна стать границей в большом силовом противостоянии. «В нынешних условиях все стороны должны сохранять спокойствие, проявить сдержанность и избегать каких-либо действий, которые могут еще больше обострить или усложнить кризис. Укрепление или даже расширение военных групп не является жизнеспособным способом обеспечения безопасности региона. Безопасность одного государства не должна быть достигнута за счет безопасности других стран», — отметил он.

Как видим, КНР продолжает игнорировать тот факт, что именно РФ осуществляет агрессию против Украины. Впрочем, и не удивительно, если принять во внимание тезис китайского МИД, что «первопричиной кризиса в Украине стали накопленные проблемы с управлением безопасностью в Европе», что совпадает с нарративами Москвы по оправданию войны.

В Варшаве, Париже, Берлине, Брюсселе китайскому спецпредставителю указали на то, что агрессия РФ против Украины представляет собой ключевую проблему для региональной и глобальной стабильности и безопасности, а какие-либо попытки уровнять статус России — агрессора в этом конфликте и Украины — жертвы неприемлемы.

Украина реализует свое право на самооборону, и европейские государства полны решимости поддерживать ее в долгосрочной перспективе во всех сферах. Китай может сыграть конструктивную роль в возврате справедливого и прочного мира в Европе согласно международному праву, в частности восстановлением суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому ЕС надеется на роль КНР в подтверждении и продвижении Устава ООН для прекращения кровопролития и неизбирательных нападений на гражданских лиц достижением немедленного и безоговорочного вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в рамках международно признанных границ. При этом какая-либо военная помощь Пекина Москве приведет к серьезным последствиям в отношениях с Европой.

Но, похоже, европейским странам не удалось убедить Китай поддержать их позицию. Даже наоборот: издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в западных дипломатических кругах, обнародовало информацию, якобы китайский дипломат при этом пытался убедить европейских собеседников, чтобы они призвали Украину к прекращению огня, оставив за РФ оккупированные ею территории.

Можно предположить, что такие разговоры могли иметь место, если принять во внимание недавнее скандальное заявление посла КНР во Франции Лу Шае. Он поставил под вопрос суверенитет стран бывшего СССР, а по поводу статуса оккупированного Крыма ответил, что это «зависит от того, как смотреть на вопрос», поскольку полуостров «сначала был российским». Хотя официальный Пекин и отмежевался тогда от слов посла, но закрадываются сомнения, не была ли это первая попытка продвижения уступок Москве среди европейского сообщества.

Параллельно с этим китайские СМИ, освещающие визиты спецпредставителя, продвигают тезис, что ни одна из сторон не способна победить (даже при поддержке Запада Украина не сможет получить преимущество над ядерной РФ), а затяжная война приносит страдания гражданским и вред всему миру. Пекин активно апеллирует к европейским странам о негативном влиянии войны на их экономики, призывая к совместным действиям для быстрого прекращения «украинского кризиса».

Похоже, китайская позиция находит отклик в Москве. По крайней мере, Сергей Лавров во время встречи с Ли Хуэем выразил признательность за «взвешенную позицию относительно украинского кризиса и высоко оценил готовность играть положительную роль в его урегулировании». Уже традиционно глава российского МИД подтвердил преданность политико-дипломатическому решению конфликта, но обвинил «украинскую сторону с ее западными кураторами» в создании преград для мирных переговоров. Попутно россияне также попытались заручиться поддержкой Китая в запуске аммиакопровода Тольятти—Одесса, с учетом озвученной им поддержки Черноморской зерновой инициативы. Кстати, Пекин получил 23% продукции от общего объема, отправленного по зерновому коридору.

Что же касается официально обнародованной позиции китайской стороны о встрече в Москве — мы ожидаемо не находим ни одного тезиса, направленного на обуздание агрессивных действий РФ, в то же время Китай заявляет о готовности поддерживать Европу «в достижении приемлемого для всех мирного решения».

Во всех этих миротворческих подходах Китая теряется голос Украины как государства, которое успешно противостоит российской агрессии и имеет большие шансы на победу. Правда, в китайской парадигме восприятия Украина — всего лишь «пешка» США.

Китай пытается приумножить недавние дипломатические успехи в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией решением так называемого украинского кризиса и получить влияние на формирование будущей европейской архитектуры безопасности, где ему будет отведена роль важного игрока в восстановлении мира на Европейском континенте в противовес США, которые «от этого конфликта получают выгоду».

Ну и, конечно, не допустить поражения Москвы. Это позволит Пекину еще больше привязать к себе изолированную Россию и уберечь ее от непрогнозируемых процессов, способных привести к серьезным политическим изменениям внутри страны и нарушить комфортную «стабильность» Китая на его границах и в евразийском регионе в целом. Поэтому для Украины китайское миротворчество похоже больше на капкан, которого нужно остерегаться, чтобы не попасть в ловушку.

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