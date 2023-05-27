Запад «потопил» крупнейшего владельца «теневого флота», доставляющего российскую нефть 27.05.2023, 18:43

1,038

Зарегистрированная в Индии компания столкнулась с новыми проблемами.

У России, пытающейся сохранить возможность экспортировать нефть и нефтепродукты в условиях западных санкций, возникли очередные сложности. Компания Gatik Ship Management со штаб-квартирой в индийском Мумбае, являющаяся на сегодняшний день крупным перевозчиком российской нефти на азиатский рынок в обход ограничительных мер Запада, попала под очередной удар - часть ее танкеров утратила сертификацию реестре Lloyd’s Register Соединенного Королевства.

Без соответствующих сертификатов теперь 21 судно, информирует Reuters (перевод - dialog.ua). Британская сторона пояснила, что не станет оказывать содействие танкерам, нарушающим западные санкции в отношении РФ.

Среди услуг, предоставляемых Lloyd’s Register, например, такие, как инспекция мореходных качеств и сертификация, необходимая для страхования и захода в порты.

В общей сложности в распоряжении индийской компании насчитывается 48 танкеров стоимостью 1,4 млрд долларов. Почти все эти суда были замечены в портах РФ, откуда они вывозили российскую нефть или нефтепродукты.

Ранее о об этом перевозчике практически ничего не было известно. Свою активность он стал проявлять после введения санкций против российской нефти, доставляя сырье из РФ в Азию.

Отметим, это не первые проблемы, с которыми сталкивается индийская компания после того, как ее суда стали транспортировать российское сырье. В прошлом месяце страховку для ее танкеров отозвал Американский клуб страховщиков. Такие меры были приняты за нарушение западных ограничений.

До этого сообщалось, что власти ЕС усилили наблюдение за танкерами, которые у берегов европейских стран переливают нефть с одного судна на другое в надежде избежать санкционного контроля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».