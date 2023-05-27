Какие производители смартфонов считаются лучшими в 2023-ем году 1 27.05.2023, 20:11

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Составлен топ-10.

В интернете появился интересный рейтинг лучших производителей мобильных устройств, лидером в котором стала южнокорейская компания Samsung. Рейтинг был составлен редакцией IT-портал SlashGear, пишет unian.net.

Выбор лидера журналисты объяснили тем, что именно смартфоны Samsung из серии Galaxy лучшим образом сумели совместить в себе самые передовые технологические решения и инновационный дизайн. Еще данные модели имеют лучшие дисплеи на рынке, подходящие как для повседневных задач, так и для игр, а также «передовые системы камер».

Следом за Samsung находится американский производитель электроники Apple с ее легендарными Айфонами. Эти смартфоны известны своим исключительным дизайном, передовыми функциями и брендовой операционной системой iOS.

Современные аппараты Pixel вывели поискового гиганта Google на третье место в данном рейтинге. Авторы утверждают, что никто из конкурентов «за свои деньги» не может потягаться с «гуглофонами» в плане камеры и софта. Модели Pixel могут получать обновления до пяти лет, тем самым долго оставаясь актуальными.

Далее по убыванию расположились бренды OnePlus, Motorola, Asus, Sony, Xiaomi, Vivo и Huawei.

Авторы отметили смартфоны китайской Xiaomi как воплощение идеального баланса между ценой и железом, а Huawei заслужила особое внимание за коллаборацию с Leica, благодаря чему смартфоны этой компании предлагают уникальные фотографические возможности.

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