Россиян отбросили на полкилометра: ВСУ пошли вперед под Бахмутом 27.05.2023, 20:39

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При этом на Бахмутском направлении наблюдается снижение активности россиян.

Украинские военные смогли продвинуться еще на 450 метров на некоторых позициях в районе Бахмута. При этом на Бахмутском направлении наблюдается понижение активности россиян. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Во время наших контратакующих действий на некоторых позициях наши подразделения смогли продвинуться на расстояние от 350 до 450 м, - заявил он.

Череватый сообщил, что ВСУ удалось ликвидировать 54 оккупанта и ранить еще 84. Также Силам обороны Украины удалось уничтожить РСЗО «Град», три пушки, три беспилотника, самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», а также два полевых склада с боеприпасами.

Он добавил, что за эти сутки произошло два боевых столкновения, за прошедшие тоже - от одного до трех.

«Это гораздо меньше по сравнению с тем, как враг вел себя на протяжении всех предыдущих месяцев. Однако остается активная интенсивность в понимании огневого поражения наших позиций. 465 раз враг бил разными системами и калибрами по нашим позициям. Было два авианалета», - сообщил Череватый.

По данным британской разведки, силы ЧВК «Вагнера» начали отходить с некоторых своих позиций вокруг Бахмута.

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