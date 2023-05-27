Конгрессмены подталкивают Белый дом ускорить поставку оружия Украине для контрнаступления 27.05.2023, 21:33

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Среди рассматриваемых вопросов - передача Украине истребителей F-16 и ракет ATACMS.

Группа республиканцев США хочет подтолкнуть Белый дом к более быстрому предоставлению Украине оружия, необходимого для успешного контрнаступления, передает «Голос Америки». Дискуссии идут вокруг того, какое из двух видов оружия - F-16 или оружие большего радиуса действия - является более актуальным.

По мнению республиканца от штата Техаса Кита Селфа, на этом этапе войны Украине нужнее дальнобойные ракеты, чем истребители. «Я не понимаю, почему мы не предоставляем им баллистические ракеты ATACMS, это могут быть ракеты первого блока, или второго. Эти ракеты выпускаются из установок HIMARS, которые украинцы и так уже имеют», - поделился он в комментарии изданию.

В то время как республиканка Энн Вагнер выразила недовольство в целом медленными темпами поставок вооружения. Кроме того, по ее словам, страны НАТО должны принимать более активное участие в помощи Украине и в целом в обеспечении Альянса: «Конгресс выделил на это средства много, много месяцев назад. Мы должны дать Украине все оружие и инструменты, которые им нужны, чтобы одержать победу над Путиным».

А конгрессмен от демократов Джим Коста назвал предоставление Украине истребителей после тренировки лишь вопросом времени. «Я рад видеть, что президент Байден дал зеленый свет для тренировки украинских летчиков, а также сотрудничает с нашими союзниками по НАТО. В частности, с Нидерландами и Данией, в распоряжении которых буквально сотни истребителей F-16. Эти страны как раз в процессе перехода на новейший тип истребителей F-357, поэтому сейчас мы видим продвижение с самолетами F-16, которые, я надеюсь, в скором времени будут доступны для Украины», - отметил конгрессмен.

Относительно же ракет большой дальности, Коста считает, что Конгресс должен продолжить давление на администрацию Байдена на двухпартийном уровне и в этом вопросе также.

- Все это время мы пытаемся повлиять на эту администрацию и сотрудничать с президентом на двухпартийном уровне. И мы видели результат этой работы на примере установок HIMARS. Также мы видели это на примере поставок танков не только из Соединенных Штатов, но и от стран-союзников по НАТО, - подытожил Коста.

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