Огромный трехэтажный таунхаус в Минске выставили на торги 15 28.05.2023, 8:41

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Необычную квартиру пытаются продать с 2020 года.

Эта интересная пятикомнатная квартира, расположенная в Заводском районе Минска, попадает на торги с 2020 года. Пока что покупателей на трехэтажный таунхаус не нашлось. Но, возможно, июньский аукцион будет успешным, пишет realt.by.

Огромная пятикомнатная квартира располагается на улице Малое Стиклево в коттеджном поселке в районе Ангарской. Рядом в шаговой доступности есть вся инфраструктура — магазины, школы, спортивные центры.

Общая площадь пятикомнатной квартиры — 316 квадратных метров. Кроме пяти комнат, в квартире есть кухня, холл и сразу три санузла. Судя по фотографиям, дом полностью готов к проживанию.

Сам блокированный дом на три квартиры был возведен еще в 2010 году и сейчас числится за ЖРЭО Заводского района. К коттеджу примыкает огороженная территория. У новых жильцов будет отдельный вход и свое место для парковки автомобиля.

Организатором аукциона выступает Минский городской центр недвижимости.

Начальная стоимость таунхауса − 394 тысячи рублей (около 135 тысяч долларов). Отметим, что с 2020 года цена дома не единожды менялась: в 2020-м она составляла 361 тысячу рублей, в 2021 — 413 тысяч рублей.

Торги запланированы на 28 июня.

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