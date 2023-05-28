Минобороны Украины посмеялось над новыми «требованиями» РФ по завершению войны 9 28.05.2023, 10:19

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Российский МИД потроллили напоминанием о навесном замке на дверях суда в Гааге.

Министерство обороны Украины посмеялось над новыми требованиями, которые российский МИД выдвинул для завершения войны.

«Чем больше Россия разочаровывается и недовольна своей неспособностью достичь поставленных целей, тем более необоснованными становятся ее требования к Украине. Когда Россия подпишет документ о своей капитуляции, последним требованием Кремля, скорее всего, будет повесить навесной замок на вход в Международный уголовный суд», — заявили в Минобороны.

27 мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин озвучил длинный список максималистских фантазий Кремля по завершению войны, которые Москва называет «условиями достижения мира».

The more frustrated and dissatisfied russia becomes with its inability to achieve its objectives, the more unreasonable its demands on Ukraine become.

When russia signs the instrument of its surrender, the last demand of the kremlin will most likely be to place a padlock on the… — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 27, 2023

Заместитель главы МИД РФ использовал формулировку «Украина должна» и перечислил такие «требования»:

отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС, ее «нейтральный внеблоковый статус»;

прекращение сопротивления со стороны ВСУ;

прекращение поставок западного вооружения;

признание «новых территориальных реалий» — так в Москве называют незаконную оккупацию территорий Украины, характеризуя захватническую геноцидную войну со стороны РФ как «реализацию права народов на самоопределение»;

закрепление «на законодательном уровне государственного статуса русского языка».

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