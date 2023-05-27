МИД России выдвинул новые «условия» прекращения войны в Украине 9 27.05.2023, 13:08

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В заявлении содержится шесть пунктов.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин выдвинул Украине требования для «урегулирования конфликта». Чиновник государства-агрессора размечтался об отказе Киева от стремления в Европейский Союз и признание русского языка государственным.

Об «условиях» российского замминистра сообщили российские СМИ. Кроме того, Галузин заявил, что, по мнению МИД РФ, Украина «не согласовывала с Западом атаку на Кремль».

Также в наивных мечтах МИД РФ Украина «должна»:

– отказаться от сопротивления;

– отказаться от поставок западного оружия;

– отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз;

– признать «новые территориальные реалии» (оккупацию Россией части своей территории. - ред.);

– предоставить русскому языку статус государственного;

– «соблюдать свободу вероисповедания».

В Офисе президента Украины ответили на новые «требования» России.

Для прекращения захватнической войны, которую Россия развязала против Украины, реалистичными являются только встречные условия Украины, а не фантазии российского Министерства иностранных дел.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter.

В частности, Подоляк отметил, что «требования России» устами МИД РФ скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.

Он подчеркнул, что реалистичны только «встречные условия Украины», к которым относятся:

немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины;

окончательное признание того, что СССР распался и постсоветские страны имеют весь объем суверенитета;

выдача военных преступников и авторов войны;

закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ;

сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности);

международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом РФ;

юридически зафиксирована программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram подчеркнул, что никаких переговоров с РФ не будет, пока российские захватнические войска не будут выведены с территории Украины.

«Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ», - подчеркнул Ермак.

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