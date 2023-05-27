МИД России выдвинул новые «условия» прекращения войны в Украине

МИД России выдвинул новые «условия» прекращения войны в Украине9
- 27.05.2023, 13:08
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В заявлении содержится шесть пунктов.
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин выдвинул Украине требования для «урегулирования конфликта». Чиновник государства-агрессора размечтался об отказе Киева от стремления в Европейский Союз и признание русского языка государственным.
Об «условиях» российского замминистра сообщили российские СМИ. Кроме того, Галузин заявил, что, по мнению МИД РФ, Украина «не согласовывала с Западом атаку на Кремль».
Также в наивных мечтах МИД РФ Украина «должна»:
– отказаться от сопротивления;
– отказаться от поставок западного оружия;
– отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз;
– признать «новые территориальные реалии» (оккупацию Россией части своей территории. - ред.);
– предоставить русскому языку статус государственного;
– «соблюдать свободу вероисповедания».
В Офисе президента Украины ответили на новые «требования» России.
Для прекращения захватнической войны, которую Россия развязала против Украины, реалистичными являются только встречные условия Украины, а не фантазии российского Министерства иностранных дел.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter.
В частности, Подоляк отметил, что «требования России» устами МИД РФ скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства.
Он подчеркнул, что реалистичны только «встречные условия Украины», к которым относятся:
немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины;
окончательное признание того, что СССР распался и постсоветские страны имеют весь объем суверенитета;
выдача военных преступников и авторов войны;
закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ;
сокращение наступательного оружия (ракет повышенной дальности);
международная конференция по организации контроля над ядерным арсеналом РФ;
юридически зафиксирована программа репарационных выплат, включая добровольный отказ от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.
В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram подчеркнул, что никаких переговоров с РФ не будет, пока российские захватнические войска не будут выведены с территории Украины.
«Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ», - подчеркнул Ермак.