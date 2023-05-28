Соловьев потребовал от Кремля арестовать Гиркина по решению Гааги 28.05.2023, 11:59

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Владимир Соловьев

Пропагандист назвал диверсанта «подонком».

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обратился к российским властям с призывом отправить в тюрьму диверсанта Игоря Стрелкова-Гиркина, возмутившись наличием двойных стандартов в российской судебной системе.

В прямом эфире одного из последних ток-шоу он заявил, что за дискредитирующие российскую армию высказывания обычных блогеров сажают в тюрьму, при этом Гиркину сходит с рук ожесточенная критика Путина, руководства армии и российских властей, передает dialog.ua.

Более того, Соловьев не только назвал Гиркина «подонком», но и напомнил, что окружной суд Гааги заочно осудил его.

«Какой-то подонок, считающий себя военнослужащим, может нести что угодно. (...) Он сидеть должен давно за дискредитацию армии!» - заявил пропагандист.

В свою очередь, Гиркин выступил с ответным заявлением в своем Telegram-канале, критикуя избирательность Соловьева, который не рискует требовать тюремного заключения для главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина.

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