Соловьев потребовал от Кремля арестовать Гиркина по решению Гааги
- 28.05.2023, 11:59
- 2,102
Пропагандист назвал диверсанта «подонком».
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обратился к российским властям с призывом отправить в тюрьму диверсанта Игоря Стрелкова-Гиркина, возмутившись наличием двойных стандартов в российской судебной системе.
В прямом эфире одного из последних ток-шоу он заявил, что за дискредитирующие российскую армию высказывания обычных блогеров сажают в тюрьму, при этом Гиркину сходит с рук ожесточенная критика Путина, руководства армии и российских властей, передает dialog.ua.
Более того, Соловьев не только назвал Гиркина «подонком», но и напомнил, что окружной суд Гааги заочно осудил его.
«Какой-то подонок, считающий себя военнослужащим, может нести что угодно. (...) Он сидеть должен давно за дискредитацию армии!» - заявил пропагандист.
В свою очередь, Гиркин выступил с ответным заявлением в своем Telegram-канале, критикуя избирательность Соловьева, который не рискует требовать тюремного заключения для главаря ЧВК «Вагнер» Пригожина.