В Минске продается стильная квартира в неожиданном месте 4 28.05.2023, 12:10

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Опубликованным кадрам сложно поверить.

По фотографиям этой квартиры сложно поверить, в каком месте она находится. Просторная трешка с дизайнерским ремонтом, огромной прихожей и кухней в 13 «квадратов» в панельке в Каменной Горке — такое встретишь не так уж и часто, пишет realt.by.

Дом находится у кольцевой, по адресу Каменногорская, 60. Это панельный дом 2014 года.

Общая площадь квартиры — 90 «квадратов», 55,7 из них жилые. Кухня занимает почти 13 квадратных метров. Планировка квартиры достаточно необычная: большие комнаты нестандартной формы, в некоторых по несколько окон. Одна из комнат больше 25 метров, еще одна — 18 и самая маленькая — 12 «квадратов».

Квартира выглядит стильной начиная уже со входной группы: яркая красная входная дверь обрамлена зеркалом, темно-серые шкафы и светлые стены дополняют друг друга.

Нижняя часть кухонного гарнитура выполнена в изумрудном цвете, верхние шкафчики по цвету и фурнитуре перекликаются со шкафами в прихожей. Из техники на фото виден духовой шкаф, варочная панель, вытяжка и двухдверный холодильник. Есть застекленная лоджия с выходом из кухни.

В гостиной есть встроенные шкафы для хранения. В этой комнате широкая дверь, перекликающаяся по цвету с кухонным гарнитуром. Здесь стоит большой диван, кресла и журнальный столик. Есть телевизор. На полу в жилых комнатах лежит паркет.

В спальне есть два окна. Стоит двуспальная кровать, кресло для отдыха, платяной шкаф и комод.

Несколько окон и в детской комнате. Здесь есть двухъярусная детская кроватка, диван, большой яркий шкаф желтого цвета.

Санузел в квартире раздельный. В ванной комнате есть два умывальника и ванна.

Стоимость — 150 тысяч долларов (1 672 доллара за метр).

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