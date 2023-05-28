Хитроумная головоломка: нужно найти семь предметов в аэропорту за 35 секунд
- 28.05.2023, 12:26
С задачей справляется только каждый пятый.
Новую головоломку, которую предлагает издание «Главред», могут решить только 20% людей. Она очень сложная, и только те, у кого очень быстрый ум, смогут с ней разобраться.
На картинке изображена сцена в аэропорту. Вы должны обнаружить семь предметов, а именно:
одну перегруженную сумку для багажа;
плюшевого мишку;
один паспорт с посадочными талонами;
одну шляпу и пару модных солнцезащитных очков;
кучу журналов;
кофе.
Головоломка настолько сложна, что только каждый пятый человек может найти все предметы для путешествия за 35 секунд.
Большинству людей понадобится в среднем минута, чтобы найти их.