Хитроумная головоломка: нужно найти семь предметов в аэропорту за 35 секунд 28.05.2023, 12:26

С задачей справляется только каждый пятый.

Новую головоломку, которую предлагает издание «Главред», могут решить только 20% людей. Она очень сложная, и только те, у кого очень быстрый ум, смогут с ней разобраться.

На картинке изображена сцена в аэропорту. Вы должны обнаружить семь предметов, а именно:

одну перегруженную сумку для багажа;

плюшевого мишку;

один паспорт с посадочными талонами;

одну шляпу и пару модных солнцезащитных очков;

кучу журналов;

кофе.

Головоломка настолько сложна, что только каждый пятый человек может найти все предметы для путешествия за 35 секунд.

Большинству людей понадобится в среднем минута, чтобы найти их.

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