Китайские «товарищи» преподнесли урок Путину 2 Телеграм-канал «Мой друг Доллар»

28.05.2023, 14:25

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То ли еще будет.

В Китае совершил первый коммерческий полет китайский среднемагистральный самолет С919. Перелет из Шанхая в Пекин прошел успешно. Утверждается, что объем предварительных заказов на авиалайнер составляет 517 машин.

С919 самолет примерно того же типа, что и российский МС-21. Но где он? Где выдающиеся успехи? Идет суровая борьба накрытого санкциями проекта за «импортозамещение», включая установку российского двигателя ПД-14. И, конечно, радужный оптимизм Сергея Чемезова – первые шесть машин поставят авиакомпаниям в 2024 году.

Насколько этот проект будет конкурентным в нормальных условиях, посмотрим. Есть сомнения. Но «китайские товарищи» насчет «суверенного двигателя» поступили просто – ставят двигатели западного, американо-французского производства. Мы так подозреваем, в том числе по причине экономичности. Эта возможность «благодаря» «спецоперации» великого геополитика, для России закрыта. «Старший брат» Китай – не глуп. Отношения с Америкой не самые лучшие, но свою страну под санкции китайские руководители не загнали так, как это сделал Путин. Попрыгали вокруг Тайваня, потрясли оружием и в сторону – к взаимовыгодной торговле с США.

Вообще, если дело пойдет и дальше теми же путинскими темпами, мы еще, пожалуй, увидим, попытки закупать китайские самолеты для России. Ведь китайские авто уже продают в технологически отсталую страну, отправляющую в Китай нефть и газ.

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