«Увидев проходящих людей с ребенком, случайный автомобилист предложил довезти до города» 2 28.05.2023, 15:10

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Белорусы рассказали о преимуществах жизни в Грузии.

На основе мнений белорусских экспатов и личного опыта журналисты Tochka.by оценили преимущества жизни в Грузии.

Первое, что заставило многих белорусов взглянуть на Грузию – прямое авиасообщение и безвизовый режим. Это позволяет быстро сменить обстановку. А дальше все зависит от позитивного настроя.

Главная проблема релокации связана с тем, что люди переезжают в другую страну, потому что вынуждены, а не потому что хотят.

Стихийный сбор чемоданов, резкая смена привычного места жительства, попадание на неподготовленную почву – формируют некоторую нервозность и заставляет обращать внимание на минусы.

Концентрация на плюсах позволит преодолеть этот этап с меньшими моральными потерями. К тому же, как справедливо заметила одна из белорусок, сравнивать свою страну с Грузией нет смысла. Они разные, и к этому нужно просто привыкнуть.

Русскоязычная среда и сообщество экспатов

Первое, что явно помогает в адаптации – русскоязычная среда. Пожилые помнят язык со времен общей истории, молодые осваивают его, чтобы быть в центре событий в курортном городе.

В большинстве своем грузины, особенно старшего поколения, всегда готовы прийти на помощь. Вам обязательно покажут, как куда-то пройти, предварительно обсудив это с соседом через дорогу.

Один из белорусов рассказал, как с семьей вернулся из ботанического сада. Увидев проходящих людей с ребенком, припарковавшийся автомобилист предложил довезти до города, уточнив, что как раз собирался возвращаться в Батуми. Причем он доставил случайных попутчиков к дому, когда понял, что малыш уснул на руках. Водитель оказался моряком и признался, что с удовольствием проводит время дома перед очередным длительным рейсом.

Это не единичный случай. Поймать попутку здесь достаточно просто. Если человек в одиночестве за рулем, он возьмет случайных пассажиров хотя бы для того, чтобы поговорить.

Упрощает привыкание к новому месту и большое количество таких же экспатов. В Батуми встретить белорусов можно в разных сферах: от парикмахеров, массажистов и поваров, до туристических гидов, педагогов и медицинских работников.

Возможность найти «своего» человека в нужной сфере успокаивает.

1% для ИП

Многие белорусы быстро нашли себя в бизнесе. Кто-то перевез тот, что был на родине, кто-то открыл новый.

Люди с предприимчивой жилкой то и дело рассказывают о мизерных налогах и простоте, с которой можно открыть счет в банке, оформить индивидуальное предпринимательство.

Ипэшнику в Беларуси, тем более в свете последних изменений, сложно представить, как это – платить с выручки всего 1%. Ни у кого и в помине не возникает желание сделать что-то мимо кассы. Ведь чеки позволяют не только вести учет, но и оценивать расходную и доходную части.

Чайлд-френдли

Детей здесь любят – норовят похватать за щечки. У мам Батуми есть очевидное преимущество по сравнению с Тбилиси. При узости тротуаров в городе можно относительно спокойно пройтись с коляской вдоль набережной.

В разных частях города обустроены крупные детские площадки, а конструкции поменьше есть во многих дворах. Также по городу массово распределены футбольные коробки. Некоторые кажутся весьма «уставшими», но, с определенной периодичностью, их обновляют, в том числе меняют изношенное покрытие.

Одна из белорусок в мам-чате рассказывала, как ей удалось добиться замены сломанных качелей. Такого рода заявки не оставляют без внимания, даже если ты не местный житель.

Природа и климат

То, что турист может позволить себе лишь в момент приезда, «долгожителю» доступно все время. И наряду с морем и горами здесь много на что есть посмотреть.

Недалеко от Батуми расположены ботанический сад, дендрологический парк, музей миниатюр и парк музыкантов. Также в сезон можно выбраться в поселок Уреки. О чудодейственных свойствах местных магнитных песков ходят легенды.

Традиционные маршруты предполагают поездки к каньонам или пещерам. И, теоретически, в любой момент, при желании, можно организовать пикник над облаками.

Несмотря на небольшую территорию, в Грузии 12 климатических зон: от субтропиков до полупустыни. Бывшие столицы страны – Мцхета и Кутаиси – входят в список 16-ти древнейших городов Европы. А горные деревни Бочорна и Ушгули на высоте 2345 и 2100 метров являются наивысшими над уровнем моря постоянными поселениями.

В разные поры года можно удачно перемежевывать летний отдых с зимним. У любителей горнолыжного спорта есть выбор между четырьмя курортами: Гудаури, Бакуриани, Местия, Годердзи.

Кухня для гурманов

Многие приезжают в Грузию, чтобы оценить местную кухню. Далеко не все являются ее поклонниками. Но в любом случае это хорошая возможность попробовать что-нибудь экзотическое.

Всегда есть шанс найти свое блюдо без последствий для желудка. Но, если экзотики станет много, вспомнить привычную домашнюю еду помогут экспаты, открывшие свои заведения с российской, белорусской или украинской кухней.

Раньше в качестве плюса назывались низкие цены. За последний год они заметно подросли. И в большинстве кафе и ресторанов вам автоматически добавят 10% к счету за обслуживание.

Не меньшей силой притяжения для гурманов может стать обилие всевозможных ягод и фруктов, характерных для конкретного времени.

Ну, и конечно, это настоящее пристанище для любителей вина. Даже закоренелые трезвенники могут методом проб и ошибок все-таки найти свой вкус.

Бюджетная стоматология

К сфере услуг в Грузии могут возникать вопросы. Но один вид деятельности стоит особняком. Несмотря на отсутствие столичного статуса, в Батуми хорошо развита стоматология.

Наряду с ресторанами, магазинами и аптеками, с такой же частотой встречаются клиники дантистов.

Как и в Беларуси, тут есть понятие медицинского туризма. Правда, здесь выделяется именно возможность полечить или сделать зубы. По приемлемым ценам и с желаемым качеством.

В Батуми много специалистов с хорошими отзывами и достаточно клиник с современными материалами и оборудованием.

Атмосфера курорта и мультикультурность

Сталкиваться с тем, что к приезжим, особенно русскоязычным, в Грузии относятся с неприязнью, не приходилось. Единичные случаи могут быть связаны с перебором алкоголя и подростковым максимализмом.

Особенно странно это было бы видеть в курортном городе, который строится на привлечении туристов из-за рубежа. А тем более сегодня речь идет о релокантах, которые устраиваются здесь вполне официально и вносят свой вклад в экономическое развитие страны. К тому же не всегда сразу легко понять, кто перед тобой: белорус, россиянин или украинец. Соответственно, какие могут быть претензии, если каждый из них оказался здесь.

Отвлечь от дурных новостей и тягости бытия способна как раз атмосфера курорта, когда в Батуми съезжаются люди с устойчивой целью отдохнуть. И это могут быть не только соотечественники, время от времени можно слышать польскую или немецкую речь. Также летом очень заметно растущее число гостей из арабских стран. Их привлекает, в том числе, возможность поиграть в казино.

В сезон стараются не понижать уровень позитивного настроения и местные власти. Они следят за тем, чтобы популярные локации оставались ухоженными, и с завидным постоянством устраивают на традиционных площадках концерты и торжества.

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