Все модели новых iPhone 15 показали со всех сторон на видео 6 28.05.2023, 15:26

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Стало известно, чем будут отличаться смартфоны этой серии.

Журналисты портала MacRumors раздобыли модели корпусов всех четырех смартфонов линейки iPhone 15. Такие «болванки» используют производители чехлов для раннего запуска производства аксессуаров.

Из заметных изменений относительно прошлого поколения – порт USB-C для зарядки вместо Lightning, более узкие рамки экрана, матовое покрытие задней крышки и новая программируемая кнопка вместо фирменного переключателя звуковых режимов.

Также, как и ожидалось, в следующих айфонах Apple окончательно откажется от «моноброви» на экране, которая впервые появилась в 2017 году. Таким образом, все модели линейки iPhone 15 будут иметь новый вырез Dynamic Island, впервые появившийся в iPhone 14 Pro.

Габариты основных камер во всех образцах выглядит идентично предшественникам, хотя ожидается, что самую топовую модель 15 Pro Max получит перископическую камеру с пятикратным оптическим увеличением изображения. Еще модели с приставкой Pro должны получить титановые рамы вместо стальных, но это изменение не отражено на прототипах.

До дебюта серии iPhone 15 остается около четырех месяцев. Если верить утечкам, нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. В частности, модели Pro и Pro Max могут подорожать минимум на 100 долларов.

Также была информация, что выход базовых iPhone 15 в этом году может задержаться. Все из-за перехода дешевых моделей на 48-Мп камеру, поэтому есть риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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