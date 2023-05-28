Белорус Протас забросил и сделал «ассист» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Колдера 28.05.2023, 16:35

Хоккеист в нынешнем розыгрыше плей-офф АХЛ сыграл в 10 матчах и набрал 9 очков.

Белорусский форвард Алексей Протас забросил и сделал «ассист» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Колдера. При этом «Херши» вышел вперед в серии против «Рочестера».

«Херши» в гостях взял верх над «Рочестером» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Алексей Протас отметился ассистом при первом взятии ворот, а затем поставил точку в поединке, забросив четвертую шайбу на последней минуте третьего периода. Также он исполнил два броска и завершил встречу с показателем полезности «+2».

После трех поединков полуфинальной серии Кубка Колдера (до четырех побед) «Херши» вышел вперед — 2-1 (1:5, 2:0, 4:2). Следующих матч пройдет на льду «Рочестера» (29 мая).

Алексей Протас в нынешнем розыгрыше плей-офф сыграл в 10 матчах и набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности «+6», отмечает официальный сайт АХЛ.

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