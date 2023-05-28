Украинская теннисистка поставила на место Соболенко 14 28.05.2023, 17:09

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Марта Костюк

Марта Костюк не выдержала из-за скользкой позиции белоруски по поводу войны в Украине.

Перед игрой украинская теннисистка Марта Костюк и белоруска Арина Соболенко устроили словесную перепалку. Соболенко заявила, что Костюк ее ненавидит из-за того, что она отказывается пожимать руку. Впрочем, Марта апеллировала Арине, объяснив свою позицию.

Соболенко перед матчем с украинкой в первом круге основной сетки турнира «Ролан Гаррос», который сейчас проходит во Франции, спросили, как она относится к тому, что украинка не собирается пожимать ей руку. Она ответила так:

«Я не хочу тратить свою энергию на такие вещи. То есть это не мое дело. Если она меня ненавидит, хорошо, я ничего не могу с этим поделать. Будут люди, которые меня любят, будут люди, которые меня ненавидят. Если она меня ненавидит, я к ней ничего подобного не чувствую», - cказала Соболенко.

Относительно этих слов задали вопрос уже ее оппонентке, и Марта Костюк также объяснила свою позицию.

«Я никогда не говорила, что ненавижу ее. Даже не знаю, как это комментировать. Я не могу испытывать уважение к ее выбору продолжать ездить в Россию, тренироваться там, общаться с российской прессой. Не вывозить семью из стран-агрессоров, имея достаточные финансовые возможности для этого. Я бы не смогла смириться сама с собой, когда моя страна такое делает, а я остаюсь там. Лично для меня занятие теннисом – это возможность что-то изменить к лучшему. Соболенко после этого турнира может стать первым номером в таком популярном спорте Имея такую большую аудиторию, такое влияние в мире, она от него отказывается.

Мы же говорим о том, что людей убивают, а слышим в ответ, что надо оставить спорт вне политики. Но когда война приходит в твой дом, она не выбирает, спортсмен ты или нет. Это не политика! Все мы знаем, как Россия и Беларусь воюют против Украины, как расстреливают мирное население, как пленяют гражданских, воруют вещи из домов, насилуют детей, вывозят их из Украины. Это геноцид украинского народа, это не политика. В общем, у меня нет ненависти ни к кому из игроков из стран-агрессоров. Я просто их не уважаю», – ответила Костюк.

Напомним, что Соболенко не решилась открыто осудить режим Лукашенко за помощь России в войне против Украины. Девушка выступала с призывом «Нет войне», но при этом удивлялась, что о войне следует говорить.

«Это действительно ужасно, потому что никто не поддерживает войну. Никто. Проблема в том, что мы должны говорить об этом вслух… Но почему мы должны кричать об этом на каждом шагу? Это совсем не поможет. Мы не контролируем эту ситуацию. Я просто понимаю, что это не моя вина. От меня ничего не зависит»,– заявляла Соболенко.

Не стоит удивляться такой позиции от спортсменки, которая в 2020 году поддержала Александра Лукашенко в кровавом разгоне антивластных митингов. Интересно, что Арина часто готовится к турнирам в России, хотя сама живет в Майами (США).

Стоит отметить, что бойфрендом Арины является хоккеист Константин Кольцов. Он тоже поддерживал режим Лукашенко, а в 2022 году выступил с поддержкой войны в Украине.

Соболенко обыграла Костюк и в 1/32 финала «Ролан Гаррос» встретится с белоруской Ириной Шиманович, которая победила венгерку Панну Удварди.

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