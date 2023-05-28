Немецкий концерн KMV представил танк Leopard 2A8 5 28.05.2023, 17:19

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Эта модернизация существенно отличается от предшественников.

Концерн Krauss-Maffei Wegmann показал, как будет выглядеть самый современный вариант основного боевого танка Leopard 2. Немецкая компания привезла на выставку вооружений в Чехию макет-демонстратор Leopard 2A8. Об этом сообщает портал Army Recognition.

Боевая машина имеет инновационную броню нового поколения, сочетающую керамику, сталь и вольфрам. Также Leopard 2A8 имеет дополнительный комплект пассивной брони и усиленную защиту от мин.

Еще одной особенностью немецкого танка является использование активной защиты Trophy для перехвата противотанковых ракет. Хотя разработку израильской компании Rafael в этом случае решили называть не Trophy, а EuroTrophy.

Также известно, что Германия уже приняла решение о покупке танков Leopard 2A8. Первая партия, состоящая из 18 боевых машин, обойдется примерно в $565 млн. В общей сложности Берлин планирует инвестировать более $3 млрд в покупку 123 танков. Также около 70 единиц Leopard 2A8 желает заказать Чехия.

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