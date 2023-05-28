В Езерище Витебской области температура воздуха опустилась ниже 1 градуса мороза 3 28.05.2023, 17:25

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Перекрыт антирекорд четвертьвековой давности.

До 1,2 градуса ниже нуля опустилась минувшей ночью температура воздуха в Езерище на севере Витебской области. Перекрыт локальный антирекорд ночи на 28 мая: прежний составлял +0,8 градуса и держался с 1997 года, пишет BPN.

Еще один экстремум обновился в Мстиславле, где архив инструментальных наблюдений ведется лишь около полутора десятков лет: +3,9 градуса против +7,1 (2010 год).

Экстремум ночи для всей территории страны устоял (-1,6 градуса в Березинском заповеднике в 1987 году).

Абсолютный максимум температуры 28 мая был зафиксирован в 1892 году в Пинске (+32,9).

В ночь на 29 мая заморозков не ожидается.

С 1 по 11 мая на белорусских метеостанциях было зафиксировано 63 ночных температурных антирекорда.