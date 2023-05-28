В Езерище Витебской области температура воздуха опустилась ниже 1 градуса мороза

В Езерище Витебской области температура воздуха опустилась ниже 1 градуса мороза3
- 28.05.2023, 17:25
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Перекрыт антирекорд четвертьвековой давности.
До 1,2 градуса ниже нуля опустилась минувшей ночью температура воздуха в Езерище на севере Витебской области. Перекрыт локальный антирекорд ночи на 28 мая: прежний составлял +0,8 градуса и держался с 1997 года, пишет BPN.
Еще один экстремум обновился в Мстиславле, где архив инструментальных наблюдений ведется лишь около полутора десятков лет: +3,9 градуса против +7,1 (2010 год).
Экстремум ночи для всей территории страны устоял (-1,6 градуса в Березинском заповеднике в 1987 году).
Абсолютный максимум температуры 28 мая был зафиксирован в 1892 году в Пинске (+32,9).
В ночь на 29 мая заморозков не ожидается.
С 1 по 11 мая на белорусских метеостанциях было зафиксировано 63 ночных температурных антирекорда.