Один из дронов над Киевской областью сбили с артиллерийского катера 28.05.2023, 17:37

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Беспилотник был замечен над Киевским водохранилищем.

В ночь с 27 на 28 мая силы противовоздушной обороны сбили более 40 дронов-камикадзе, запущенных россиянами в сторону Киева. Один из таких беспилотников удалось сбить с артиллерийского катера речной флотилии, сообщили в Военно-морских силах.

«Сегодня, 28 мая, во время ракетной опасности один из артиллерийских катеров речной флотилии Военно-Морских Сил, в акватории Киевского водохранилища обнаружил БПЛА. Решительными и уверенными действиями личного состава артиллерийского катера «Шахед-136» были уничтожены. Военно-Морские Силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага!», – говорится в сообщении.

В ночь на 28 мая российские убийцы совершили по Украине массированную атаку дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Украинские защитники неба сбили 52 из рекордных 54 запущенных беспилотников.

При этом Киев в день города пережил самую массированную с начала полномасштабного вторжения атаку дронами. Агрессор атаковал столицу баражирующими боеприпасами Shahed. Россияне совершали нападение в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева уничтожили более 40 беспилотников агрессора.

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