Тайвань вооружил свои F-16 новейшими ракетами 2 28.05.2023, 18:17

5,566

Для противостояния с Китаем.

В конце прошлого года Тайвань модернизировал 100-й истребитель четвертого поколения F-16 до уровня F-16V. На фоне китайской угрозы самолеты были вооружены ракетами класса «воздух-воздух». Об этом сообщает издание SCMP.

Бомбардировщики и истребители Народно-освободительной армии Китая совершают регулярные полеты у острова. В связи с этим Военно-воздушные силы Тайваня решили оснастить свои F-16V ракетами AIM-9X Sidewinder, закупленными у США в 2016 году.

По данным источника, все 64 истребителя Fighting Falcon, принадлежащие 4-му тактическому истребительному авиакрылу, оборудованные ракетами AIM-9X уровня Block II, самолеты базируются на юго-западе островного государства.

В дополнение к Sidewinder, Тайвань использует ракеты AIM-120 AMRAAM. Они также были подмечены на истребителях F-16V 5-го тактического истребительного авиакрыла. Самолеты базируются на востоке острова.

Тайвань в начале 2023 года заказал новую партию ракет Sidewinder – 100 единиц на сумму почти $80 млн. Поставки завершатся к 2030 году. Кроме того, в этом году США одобрили продажу 300 ракет AGM-88 HARM и AIM-120C-8 ARMAAM на сумму $619 млн.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».