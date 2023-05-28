Видеофакт: недалеко от Минска заметили смерч 6 28.05.2023, 19:31

2,980

Как он мог появиться?

В Беларуси снова заметили смерч. Природное явление заснял читатель Onliner.by недалеко от Минска. В нынешнем мае это уже не первый случай, когда песчаный вихрь попадал в объективы камер белорусов.

На этот раз природа устроила шоу в поле недалеко от Минска. По данным Onliner.by, в начале мая смерч заметили на могилевской трассе рядом с Минском.

Специалисты объясняют, у возникновения смерчей есть свое климатологическое объяснение.

— Смерч представляет собой мощный вихрь малого масштаба, который возникает при интенсивном развитии кучево-дождевой облачности и при столкновении теплого и холодного воздуха возникают интенсивные восходящие и нисходящие движения. В результате мы можем замечать такое явление, как смерч. В центре размещается очень низкое давление, в результате низкого давления смерч засасывает все, что находится вокруг: земную поверхность, водную поверхность, объекты хозяйственные тоже могут исчезать, — ранее объясняла в эфире «Беларусь 1» Наталья Клевец, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».