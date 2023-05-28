Вольфович: В Польше создается наступательная группировка 40 28.05.2023, 21:31

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Александр Вольфович

Секретарь Совета безопасности Беларуси пугает Лукашенко.

Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси — один из шагов стратегического сдерживания, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает БелТА.

Вольфович сетует, что «на территории сопредельных стран, на территории прежде всего Польши, — до 4% ВВП отводится на нужды обороны».

«Создается, по большому счету, наступательная группировка, это видно невооруженным взглядом. Чтобы остудить эти головы, Беларусь, конечно, может пойти этим же путем и экономику перенацелить на военные нужды, начать увеличивать и разворачивать вооруженные силы до численности военного времени, но это ляжет огромным бременем на экономику, на благосостояние граждан, населения Беларуси. Зачем это делать? Люди привыкли жить в комфорте, цивилизованно, красиво.

Так вот одним из элементов, скажем так, стратегического сдерживания в военном плане, конечно, является тактическое ядерное оружие», — сказал Александр Вольфович.

Вольфович утверждает, что это Запад не оставил Беларуси другого выхода. «Хотя, выводя в 1990-х годах ядерное оружие из Беларуси, Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки, гарантировал обеспечение безопасности, отсутствие каких-либо санкций в отношении Беларуси, — напомнил госсекретарь Совбеза. — Сегодня все нарушено, поэтому размещение тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь является одним из шагов стратегического сдерживания».

Вольфович считает, что «красные линии» на Западе не перейдут, не объяснив, что имеет в виду. Но если что, Вольфович готов к применению ядерного оружия.

«Потому что применение даже тактического ядерного оружия приведет к необратимым последствиям. Это будет, конечно, крайний шаг. Но шаг, оправданный для того, чтобы защитить нашу страну. Нам чужого не надо, но свое мы никогда не отдадим», — сказал он.

25 мая министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы, которыми определяется порядок размещения в нашей стране российского нестратегического ядерного оружия. Шойгу при этом подчеркнул, что контроль за оружием, а также принятие решений о применении остаются за Россией.

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