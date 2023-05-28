На месте типографии Франциска Скорины в Праге появился памятный знак 1 28.05.2023, 21:41

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После года тщательного планирования, необходимых документов и изготовления, на Староместской площади в Праге открыли мемориальную доску в честь Франциска Скорины (1470-1522), сообщает посольство Литвы в Чехии.

Первая печатная книга на старобеларусском языке вышла в Праге в 1517 году. Согласно одной из версий, Франциск Скорина для этого арендовал типографию у лавочника Северина, самого известного издателя того времени, на Староместской площади (Staroměstské náměstí). Однако в XVII веке здание было разрушено. Именно на этом месте и установили памятную доску.

Таблица выполнена из бронзы известным чешским художником Иржи Альтманом. Сам знак зеркальный, то есть с его помощью можно напечатать знак Скорины на бумаге.

Мемориальная доска Скорины появилась там благодаря совместной работе Офиса демократических сил Беларуси в Чехии, посольства Литвы в Чехии и Польского института в Праге.

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After one year of through planning, necessary paperwork & production, we are happy to announce that a memorial plaque to our first publisher of printed books, Francysk Skaryna (1470-1522), has been installed at #Staroměstskénáměstí (Old Town Square) in #Prague pic.twitter.com/T1EptjAwK5 — LTembassyCZ/CH (@ltembassycz) May 28, 2023

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