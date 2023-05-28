Названы самые продаваемые автомобили на рынке Европы 28.05.2023, 22:05

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Dacia Sandero в апреле 2023 года стал бестселлером.

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по результатам апреля текущего года стал самой продаваемой моделью авто на рынке ЕС. Как сообщают в исследовательской компании JATO Dynamics, обогнать конкурентов по рынку Sandero смог, прежде всего, за счёт высоких продаж в Бельгии, Ирландии, Португалии и Испании.

По информации JATO Dynamics, самой продаваемой моделью на рынке Европы в апреле 2023 года стал хэтчбек Dacia Sandero с результатом 18 тыс. 659 реализованных авто (+44%). Второе место досталось кроссоверу Volkswagen T-Roc, чьи продажи выросли на 19% до 16 тыс. 746 ед.

Третий результат продемонстрировал Opel/Vauxhall Corsa — реализация этого авто составила 16 тыс. 578 ед. (+40%). Далее идет модель Renault Clio, на которой остановили свой выбор 15 тыс. 792 человека (увеличение в 2,2 раза). Замыкает ТОП-5 Peugeot 208, который был куплен тиражом в 15 026 экземпляров (-4%).

В десятку самых продаваемых моделей в Европе также вошли следующие автомобили: Fiat 500 (13 775 ед., +7%), Toyota Yaris Cross (13 626 ед., +41%), Volkswagen Golf (13 209 ед., +31%), Dacia Duster (12 953 ед., +38%), а также Skoda Octavia (12 817 ед., рост в 3,3 раза).

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