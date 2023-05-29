РФ как Российский автономный район Китая 4 Игорь Эйдман

29.05.2023, 10:25

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Игорь Эйдман

Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х.

После войны у России будет несколько перспектив:

Стать Российским автономным районом Китая.

Стать конгломератом фактически независимых регионов, часть которых начнут движение в сторону вступления в Евросоюз, другие - интегрируются в исламский мир, третьи - попадут в сферу китайских интересов.

В случае попыток создать новый имперский центр - превратиться в зону перманентной войны всех со всеми, в северное Сомали.

Сохранение РФ в качестве независимого централизованного государства маловероятно. После катастрофы, к которой ведёт Россию Путин, в качестве единого государства она может быть сохранена только при сильной внешней поддержке. Кто-то извне должен вытягивать эту страну за уши из болота, в которое она залезла, как США вытягивали Западную Германию после Второй мировой войны.

Запад, скорее всего, не повторит ошибку 90-х, когда РФ выжила во многом благодаря его поддержке, и вряд ли будет это делать. Остаётся только Китай, а он может сохранить Россию только в виде своей (полу)колонии.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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