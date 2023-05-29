Какие сюрпризы ждут белорусов в июне 29.05.2023, 11:28

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Главные изменения, которые отобьются на кошельках и не только.

Первый летний месяц принесет белорусам довольно много новшеств — больше не будет действовать «Зеленая карта» для въезда в ЕС, подешевеют кредиты. Самые важные изменения — в ежемесячной подборке «Смартпресс».

Снизится ставка рефинансирования

Вновь снижается ставка рефинансирования — до 9,75% годовых (было 10%). А значит можно ждать удешевления кредитов.

Также станет ниже ставка по кредиту овернайт — 10,75% годовых (было 11%) и ставка по депозиту овернайт — 8,75% годовых (было 9%).

Подрастёт коммуналка

В июне «потяжелеют» жировки — на 4 рубля 39 копеек повысят тарифы на тепло- и электроэнергию, газ природный и сжиженный для отопления жилья.

Напомним, что тарифы на ЖКУ, за исключением отопления, уже поднимались с 1 января — на 9 рублей 53 копейки.

Между тем, в МАРТ обещали, что рост тарифов в 2023 году не превысит $5 в эквиваленте на стандартную двухкомнатную квартиру в 48 кв.м.

Запретят снятие наличных с “виртуалок”

Клиенты «Приорбанка» с 1 июня больше не смогут снять наличные с виртуальных карточек в долларах США и евро ни в кассах, ни в банкоматах. При этом клиенты по-прежнему смогут оплачивать покупки виртуальной карточкой в онлайн-магазинах, в том числе зарубежных, а также подписки на любые сервисы (такси, музыка, фильмы и т.д.).

«Зеленая карта» - всё

С 1 июня белорусские автовладельцы больше не смогут использовать международный полис страхования гражданской ответственности «Зеленая карта» при поездках в Евросоюз, Великобританию и Швейцарию.

Взамен потребуются договоры пограничного страхования.

Пройдут экзамены в 9-х классах

С 1 по 9 июня пройдут экзамены за курс базовой школы у учеников 9-х классов. Предстоит 4 итоговых испытания: изложение по белорусскому языку, изложение по русскому языку, контрольная по математике, устный ответ по билетам по истории Беларуси.

Начнется вступительная кампания в вузах

По 5 июня абитуриенты должны успеть подать документы на целевое обучение в вузах. А вот вступительные экзамены назначены на 6 —13 июня. Зачисление пройдет по 16 июня.

Отменяются запреты для рыбаков, но не все

Любителям рыбалки необходимо быть внимательными, чтобы не получить штраф за нарушение запрета на ловлю.

Так, в Брестской и Гомельской областях до 20 июня все еще будет действовать запрет на ловлю сома, установленный с 19 мая. Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях он продлится по 1 июля.

А вот в Витебской области с 8 июня перестанет действовать весенний нерестовый запрет.

Подорожают сигареты

Вырастут цены на отдельные марки сигарет с фильтром. Monte Carlo Super Slims, Azure Camel Studio Sunny Mix подорожают на 30 копеек (до 4,9 рубля), на такую же сумму увеличится стоимость Sobranie Element Caster (до 6,05 рубля).

Предполагалось, что аптеки ограничат продажу рецептурных лекарств

Предполагалось, что аптеки пятой категории (большинство частных) не смогут отпускать рецептурные препараты.

В порядке исключения хотели разрешить продавать лекарства по рецепту,если учреждение осуществляет бесплатное и льготное обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами и перевязочными материалами.

Однако МАРТ вынес предупреждение, посчитав, что такое решение создает «дискриминационные условия». Министерство потребовало до 30 мая исключить эти пункты из официального документа. Так что, скорее всего, данного новшества все-таки не будет.

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