Фридман: Токаев специально поддел Лукашенко 29.05.2023, 16:45

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Казахстан показал России свою самостоятельность.

На Евразийском экономическом форуме, который проходил 24 мая в Москве, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал проблемой и «феноменом мировой политики», созданное по формуле «две страны — одно государство» так называемое союзное государство Беларуси и России.

Он также добавил, что даже ядерное оружие Беларусь и Россия делят на двоих.

Белорусские госСМИ показали лишь обрывки речи Токаева, вырванные из контекста, а сам белорусский правитель на заявления лидера Казахстана предложил тем, кто хочет иметь ядерное оружие, вступить в союз Беларуси и России.

На этом перепалка не завершилась. На предложение Лукашенко Токаев ответил, что «оценил» его шутку, но необходимости вступать в такой союз не видит.

Что значила речь Токаева о союзе Беларуси и России? «Салідарнасць» спросила об этом у политического обозревателя Александра Фридмана.

— Это та ситуация, в которой обе стороны выигрывают, достигая своих целей, — говорит эксперт в экспресс-комментарии. – Если мы возьмем Токаева, то он в присутствии Путина и остальных показал, что у Казахстана совсем другая позиция: что он для себя выбрал определенный уровень интеграции и за пределы этого уровня заходить не собирается.

Эксперт считает, что Касым-Жомарт Токаев использовал белорусский пример скорее как антипример для Казахстана, обращаясь, прежде всего, ко внешней аудитории — Китаю и Западу, чтобы показать, что на этот уровень сотрудничества с Россией он не пойдет. У Казахстана есть свои экономические интересы, и в рамках них страна работает, не собираясь брать пример с Лукашенко.

— Лукашенко же наоборот поднял тему ядерного оружия, потому что для него эта тема особенно выгодна — она позволяет ему попадать в центр внимания западной прессы, пытаться заявлять о себе не как о марионетке России, а как о самостоятельном игроке, потому что любые упоминания ядерного оружия вызывают повышенное внимание.

Поэтому он и сказал: «Присоединяйтесь к союзу — получите ядерное оружие».

Токаев при этом очень мастерски выступил: у него не было какого-то резкого осуждения Лукашенко, он просто воспользовался тем, чтобы немного его поддеть и показать самостоятельную позицию Казахстана, отличающуюся от позиции Беларуси.

То бишь в такие союзы мы не вступаем, своей независимостью поступаться не собираемся, уровень интеграционных отношений нас устраивает в рамках ЕАЭС, а что касается ядерного оружия, то мы не как некоторые, оно нам не нужно, мы от него отказались и верны духу тех соглашений. Так что посмотрите, что мы, в принципе, гораздо лучше во всех отношениях, чем Беларусь.

Фридман отмечает: в дискурсе о ядерном оружии, которое будет размещено в Беларуси, Беларусь и Лукашенко играют второстепенную роль. Этот проект воспринимается как российский, а роль Лукашенко – вспомогательная. Но последнего это не устраивает, он пытается делать самостоятельные заявления.

— Если посмотреть на заявление в адрес Токаева (мол, присоединяйтесь к так называемому союзному государству — получите ядерное оружие), то он словно распоряжается им. Правда, Лукашенко сразу же оговорился, что это его личная точка зрения, но, тем не менее, он пытается выставлять себя самостоятельной фигурой в контексте ядерного оружия.

В том же контексте я бы рассматривал слова Вольфовича о том, что для Беларуси ЯО является сдерживающим фактором и власти не исключают его применения в случае чего.

Стремление каким-то образом прикоснуться к российской ядерной дубинке, показать себя частью российского ядерного проекта, будет присутствовать у Лукашенко и дальше, считает эксперт.

— И это абсолютно на руку России, потому что любая такая ядерная риторика со стороны Лукашенко заставляет россиянам самим меньше говорить на эту тему. Они бы говорили гораздо больше, если бы не знали, как сильно это не нравится Китаю.

А тут что-то частично может произносить Лукашенко. Но это не работает — да, его цитируют, но какого-то страха перед Лукашенко с ядерным оружием не наблюдается.

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