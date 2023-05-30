ВСУ формируют трамплин в районе Бахмута 30.05.2023, 11:08

Военный эксперт озвучил «интересные» перспективы.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал о ситуации в Бахмуте, который не полностью в руках российских оккупантов.

На своей странице в Telegram-канале «Злой Одессит» эксперт сообщил, что украинские защитники контролируют небольшой участок в городе.

Он площадью менее 1% от всего города и находится в районе трассы 0504.

Однако армии РФ не удается взять под свой контроль этот небольшой участок, чтобы устроить пафосную фотоссесию.

После начала выхода из города «вагнеровцев» вместо них заходят подразделения 31-й ОДШБр и представители «ЛДНР».

На северо-западном направлении ВСУ не только отбросили оккупантов к Орехово-Васильевке, но и сформировали интересный трамплин с далеко идущей перспективой вдоль трассы М03.

На юго-западе украинские защитники продолжают шаг за шагом продвигаться в сторону Клещеевки вдоль канала. То, что сейчас наблюдает вся Украина, не просто выравнивание линии фронта.

Совсем скоро объектом внимания станет участок восточнее трассы 0513. Как итог ВСУ стабильно продавливают врага на флангах, возвращая утраченные территории.

«Сейчас украинские защитники в районе Бахмута формируют трамплин, а дальше…», — пишет Александр Коваленко.

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