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В известном доме в центре Минска продается стильная квартира

  • 30.05.2023, 18:35
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В известном доме в центре Минска продается стильная квартира

Метр — чуть более двух тысяч долларов.

Эта трешка находится в доме с 70-летней историей, который видели все минчане. В квартире просторные комнаты и красивый стильный ремонт. Бирюзовая кухня, белая спальня и розовая комната — Realt.by показывает в деталях эту трешку с «квадратом» чуть больше двух тысяч долларов.

Квартира находится в центре Минска. Дом стоит на пересечении улиц Немига и Романовская Слобода, из окна открывается вид на перекресток. Это здание, на первом этаже в которого работает магазин «Беларускі лён».

Это пятиэтажная «сталинка» 1955 года постройки с трехметровыми потолками. В доме был капремонт — заменили полы, радиаторы, электропроводку и сантехнические коммуникации, установили стеклопакеты. Квартира находится на 2 этаже.

Общая площадь — 86 «квадратов», жилая — 60. Кухня занимает 10 квадратных метров. Жилые комнаты тоже немаленькие — 15, 20 и 25 метров.

В квартире выполнен стильный ремонт, современные элементы сочетаются с классикой. У каждой комнаты свой акцентный цвет — в кухне бирюзовый. Подоконники и столешница выполнены из керамогранита Laminam. Вся техника — Bosch. Есть посудомоечная машина, встроенный холодильник, встроенная микроволновка, жарочный шкаф и газовая варочная панель. На полу в кухне и прихожей лежит итальянская плитка.

В жилых комнатах на полу паркетная доска. В гостиной телевизор Samsung 4K и мягкая мебель из Дании. Система освещения организована по зонам. Есть точечные светильники, светодиодные панели и декоративные светильники итальянского производства.

Спальня выполнена в светлых тонах с ярким декором. Кроме двуспальной кровати есть туалетный столик и кресло для отдыха.

Еще в одной комнате стены выкрашены в розовый цвет. Есть диван, рабочее место и стеллаж.

Санузел в квартире совмещенный. Большая душевая зона — 1,2 м. Сантехника фирмы KLUDI.

В прихожей есть гардероб для хранения вещей.

Стоимость квартиры — 180 тысяч долларов (2093 доллара за метр).

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