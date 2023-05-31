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Офицер спецназа: Лукашенко заволновался после позора Путина

  • 31.05.2023, 8:42
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Офицер спецназа: Лукашенко заволновался после позора Путина
Тарас Березовец

Рейд патриотов в приграничье может закончится сменой власти в Минске.

Самопровозглашенный правитель Беларуси уволил главного пограничника страны. К такому решению Лукашенко могла толкнуть операция со «освобождение» Белгородщины в России.

Об этом «24 каналу» рассказал офицер 1 отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец.

Лукашенко волнуется после позора Путина

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко 30 мая сменил руководителя пограничной службы Беларуси Анатолия Лаппо. В частности, это может указывать на то, что Лукашенко проявляет нервозность после недавних событий в России.

«Этому поспособствовал рейд РДК на Белгородщину. Границы России были совершенно незащищенными.

Видя позор, которому подвергли Путина, он, вероятно, сыграл на опережение. Понимая, что все не так с пограничной службой в Беларуси, он превентивно сменил руководителя пограничной службы», – отметил Тарас Березовец.

Лукашенко осознает, что его может постигнуть такая же участь. Однако, если такая операция, как в России, начнется на границах Беларуси, с большой вероятностью патриотически настроенные отряды не остановятся до Минска.

Ядерное оружие в Беларуси

Заметим, что на днях Россия и Белоруссия официально утвердили размещение тактического ядерного оружия на приграничных территориях Беларуси. Впрочем, вероятнее всего, ядерное оружие оказалось там еще несколько месяцев назад. Офицер ВСУ отметил, что подготовительный этап и его перевозка началась еще летом прошлого года.

В частности, проведены ремонтные работы на ядерных хранилищах, которые остались в Беларуси со времен Советского Союза.

«Надо сказать, что они находились в хорошем состоянии. Потому что в течение прошлых десятилетий с момента развала СССР белорусские власти вкладывали в них деньги и поддерживали их в надлежащем техническом состоянии», – подчеркнул Березовец.

Таким образом, потребовался минимальный «косметический ремонт» на деньги Путина. Тактическое ядерное оружие в Беларуси нужно Путину для того, чтобы угрожать Украине. Хотя сейчас опасности ее применения нет, вообще ее нельзя исключать.

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