Названы самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023-м году
- 31.05.2023, 10:29
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Пользователи стали чаще покупать более дорогие и долговечные модели.
В первом квартале текущего года на долю премиальных устройств пришелся 31% всех продаж смартфонов – сегодня это самый продаваемый мобильный сегмент.
Если вы ищете премиальный смартфон, рекомендуем присмотреться к этому списку. Аналитическая компания Canalys составила рейтинг флагманов по цене от $500 и выше, которые чаще всего покупают по всему миру, пишет УНИАН.
Согласно актуальным данным, в первом квартале 2023-го продажи смартфонов с ценой от 500 долларов выросли на 4,7%, тогда как в целом мобильный рынок просел на 13,3%.
Аналитики отмечают, что пользователи стали чаще покупать более дорогие и долговечные модели, чтобы не обновляться на новый девайс каждый год. И доминирует в этом сегменте, конечно, Apple – первые четыре строчки списка заняли Айфоны.
Рейтинг флагманов по продажам в 2023 году:
iPhone 14 Pro Max;
iPhone 14 Pro;
iPhone 14;
iPhone 13;
Galaxy S23 Ultra;
iPhone 14 Plus;
Galaxy S23;
iPhone 12;
Galaxy S23 Plus;
Galaxy Z Flip 4;
iPhone SE 3;
Galaxy S22;
Xiaomi 13;
Huawei Mate 50;
Galaxy S21 FE 5G.
В целом, по данным Canalys, когда пользователи хотят купить флагман, чаще всего они смотрят на последние Айфоны и Самсунги. Складными телефонами практически никто не интересуется, ровно, как и моделями китайских производителей.