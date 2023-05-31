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Названы самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023-м году

  • 31.05.2023, 10:29
  • 1,240
Названы самые популярные смартфоны премиум-класса в 2023-м году

Пользователи стали чаще покупать более дорогие и долговечные модели.

В первом квартале текущего года на долю премиальных устройств пришелся 31% всех продаж смартфонов – сегодня это самый продаваемый мобильный сегмент.

Если вы ищете премиальный смартфон, рекомендуем присмотреться к этому списку. Аналитическая компания Canalys составила рейтинг флагманов по цене от $500 и выше, которые чаще всего покупают по всему миру, пишет УНИАН.

Согласно актуальным данным, в первом квартале 2023-го продажи смартфонов с ценой от 500 долларов выросли на 4,7%, тогда как в целом мобильный рынок просел на 13,3%.

Аналитики отмечают, что пользователи стали чаще покупать более дорогие и долговечные модели, чтобы не обновляться на новый девайс каждый год. И доминирует в этом сегменте, конечно, Apple – первые четыре строчки списка заняли Айфоны.

Рейтинг флагманов по продажам в 2023 году:

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14;

iPhone 13;

Galaxy S23 Ultra;

iPhone 14 Plus;

Galaxy S23;

iPhone 12;

Galaxy S23 Plus;

Galaxy Z Flip 4;

iPhone SE 3;

Galaxy S22;

Xiaomi 13;

Huawei Mate 50;

Galaxy S21 FE 5G.

В целом, по данным Canalys, когда пользователи хотят купить флагман, чаще всего они смотрят на последние Айфоны и Самсунги. Складными телефонами практически никто не интересуется, ровно, как и моделями китайских производителей.

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