Новый залп Авроры 1 Алексей Мельник

31.05.2023, 12:29

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Алексей Мельник

Фото: Главред

Удары по Москве могут привести к «эффекту бабочки» с неожиданными последствиями.

Атаки беспилотников, которые произошли в самой Москве, очевидно, еще раз усилят один из факторов, который стимулирует Россию к проведению террористических действий прежде всего по столице Украины. Это то, что сейчас надо снова показать после белгородского конфуза.

Надо снова показать российской публике, что будут ответные удары. По мнению Кремля, это должно было бы как-то успокоить российское население, особенно, когда это сейчас коснулось Москвы.

К сожалению, у самих россиян, кажется, еще не произошла трансформация сознания этих причинно-следственных связей: почему сейчас Москва уже оказывается под ударами и насколько удары по Киеву могут увеличить опасность для самих россиян.

Я наблюдал за сообщениями и обсуждениями, которые происходили уже в российских сетях. Первое пришло в голову: есть такой советский миф о крейсере Аврора. Помните, что выстрел с крейсера Авроры, хоть и холостой, но он дал сигнал для штурма, начала революции. И был такой также советский анекдот о самой мощной пушке в мире, потому что один холостой выстрел из Авроры разрушил всю российскую империю.

Это как анекдот, а есть научная теория об Эффекте бабочки. Американский ученый Эдвард Лоренц открыл такое явление: какой-то незначительный толчок, как он сказал, взмах крыла бабочки где-то в Бразилии может спровоцировать торнадо в Техасе.

Поэтому даже при том, что минимальный ущерб нанесен и обошлось без жертв от атаки этих беспилотников на Москву, возможно, это повлечет процессы или даст толчок, который запустит процессы. Не факт, но возможность существует.

И, на мой взгляд, то, что там беспилотник влетел в жилой дом и не разорвался, просто хлопок был, возможно свидетельствует о том, скорее всего, что целью не было вызвать мощные взрывы. Сам тот факт, что такое количество беспилотников долетело до Москвы — это уже чрезвычайно важный вклад в ту информационно-психологическую войну, которая ведется параллельно с боевыми действиями.

Алексей Мельник, nv.ua

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