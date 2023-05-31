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Бумажный медведь

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  • Александр Сотник
  • 31.05.2023, 13:41
  • 1,922
Бумажный медведь
Александр Сотник

Мифы схлопнулись.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье не сравнится с массированной атакой ракетами и «мопедами» на Киев. Это либо пристрелочная акция, либо спецоперация ФСБ во имя «сплочения нации». Хотя ФСБ может преследовать и другую цель: подогреть капитулянтские настроения. Посеять в мохнатиках зерна паники сложно: москвичам чужда эмпатия, у них даже поговорка оправдательная есть – «Москва слезам не верит». Сколько ни показывай видео из кровоточащего Киева или фотографии искалеченных сирийских детей – москвичам по барабану. Их непоколебимость зиждется на опыте, что «нам ничего не будет, потому что раньше ничего не было». Ичкерию сравняли с землей, убив сотни тысяч людей – и что? И ничего. Грузию бомбили – и тоже ничего.

Сирию утюжили – без последствий. Сколько украинских городов в руины превратили – что-нибудь прилетело в ответ – да так, чтобы вздрогнули? Именно иллюзия безнаказанности развратила москвичей, которые уверовали в то, что им точно ничего не будет. И для того, чтобы разрушить эту иллюзию в массе мохнатых черепов, надо обрушить на них не пару десятков беспилотников, а массу ракет – чтобы ударило и прожгло. Чтобы не осталось даже тени имперских иллюзий. А пока что глава комитета Госдумы по обороне Картаполов отрабатывает цирковой номер: «Это, – говорит, – стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств ПВО». То есть, проблема в больших территориях? Может, пора уменьшить, во имя повышения эффективности? Может, лучше вообще раздробить на пару-тройку десятков образований? – весь мир вздохнет с облегчением. Размер МКАДа подойдет? С колючкой под напряжением. И чтобы ни одна водяная крыса не выскочила из суверенной Московской Народной Республики.

В центре Москвы с утра правоохранители проверяли канализационные люки. Полицейские совместно с сотрудниками водоканала, вооружившись фонариками, аки навальнисты, открывали люки, долго светили внутрь, принюхивались и шли к следующим. С чем связана такая проверка — не сообщали. Возможно, в коллекторе спряталось аналоговнетное ПВО? А может, там зреет что-то нехорошее, и Аннушка уже кинула туда дрожжи? В связи с тем, что фашистский зверинец давно находится под спецуправлением, в случившемся можно обвинить кого угодно: украинцев, марсианских покемонов или даже Лубянку, которая любит не только заваривать чай, но и подкладывать сахар. Накануне Зеленский дал понять, что наступление ВСУ вот-вот начнется. И даже Пригожин успел вывести свое упырье из Бахмута, понимая, что живым среди этих руин никто не останется. Теперь кожаный Вий осторожно атакует бункер-фюрера, намекая на отсутствие у того половых признаков дедушки. И именно это, по мнению мятежного повара, может стать причиной поражения в войне, не говоря о трусливых Шойгу с Герасимовым, которых пора утопить в испражнениях Вагнера. Заказчики пригожинских истерик работают сразу по нескольким направлениям: внедряют мысли о вынужденной капитуляции во имя спасения империи, пошатывают крысиный трон и подсвечивают «хороших русских», уводя в тень подлинную фигуру, на которую делается окончательная ставка. Пригожина активизировали как жертву на заклание в тот момент, когда партия перейдет в эндшпиль. Псевдо-революция должна сожрать своих детей, а кладбищенский Ромео – героически перекинуться.

Спец-олигарх Абрамович был срочно вызван в Москву. Но осторожный Рома от визита в столицу отказался, хотя и не исключил своего появления в Сочи ближе к выходным. Значит, там его и будет ждать крысопут, который не в восторге от «донбассизации» пещеры. По данным депутата Хинштейна, один из беспилотников был сбит над подмосковной деревней Раздоры. А это – часть Рублевки, где расположены государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Отсюда 10 минут езды до резиденции Путина в «Ново-Огарево». Как тут не психануть по-пригожински? Абрамович – было дело – участвовал в переговорах по Украине, но его заслуги в этом процессе явно преувеличены. Да и нельзя сравнивать то, что было раньше, с тем, что происходит сейчас. Если налет беспилотников на скотобазу был инициирован Украиной – значит, это событие может являться частью чего-то большего, что запланировано в скором времени. К примеру, обрушение Керченского моста с последующей деоккупацией Крыма. Нельзя забывать, что именно на этом полуострове зарыт ключ к победе Украины: ведь Путин без Крыма – никто.

Положительный момент в утреннем налете на Москву и окрестности заключается еще и в том, что ни одна скотинка не завыла о «красных линиях» и ядерном ответе. Возможно, Медведеву дали успокоительное, чтобы пока не рычал. Но в общем контексте молчание на тему «ядреных Искандеров» симптоматично. Накануне Кремль атаковал Киев именно Искандерами, и все они были показательно сбиты американскими системами Patriot. Все 11 штук. При этом Кремль долго козырял неуязвимостью «Кинжалов» и «Искандеров» как весомым аргументом для устрашения НАТО. Утверждалось, что они способны пробить даже американскую систему ПВО. Теперь же миф о неуязвимости российских ракет развеян, и кремлятина судорожно ищет новую аргументацию: почему Европа должна продолжать бояться Искандеров, размещенных в Калининграде или той же Беларуси?

Мифы схлопнулись. «Вторая армия мира» оказалась сборищем плохо обученных мародеров, великий народ-победитель обернулся ордой подзаборных гопников, а ядерный кулак попал в ловушку ЗРК. Страшный русский медведь на поверку оказался бумажным, которым можно спокойно подтереться.

Похоже, мир подошел к точке развенчания последнего мифа «великой империи», которая надула саму себя, довела до ядерной истерики, и за год с лишним сдулась, не в состоянии предъявить миру все то, чем так его пугала. Ни армию, ни народ, ни оружие – ничего. Остался один только Путин. И того скоро обвинят во всех бедах и поражениях, после чего – без сожаления придушат в страстных объятиях любви. И возведут на трон очередного смотрящего, под надзором которого можно будет догрызть все то, что еще догнивает на зоновской помойке, пока ее не расчленили…

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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