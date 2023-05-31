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Спасут ли Лукашенко «зубы Хренина»?

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  • 31.05.2023, 16:26
  • 1,668
Спасут ли Лукашенко «зубы Хренина»?

Белгородскую область подобные сооружения не защитили.

На границе с Украиной возводится так называемая «линия Хренина» из «зубов дракона». В Белгородской области подобную защиту легко форсировали русские добровольцы. Защитит ли Лукашенко «линия Хренина», если белорусские добровольцы пойдут в Беларусь? Об этом сайт Charter97.org спросил у политолога Анатолия Котова:

— «Линия Хренина» — это современная и пародийная реинкарнация «линии Сталина», которая не защитила никого, а высосала кучу ресурсов. Когда нужно демонстрировать хоть какой-то результат, то начинается имитация бурной деятельности.

Сейчас риски, которые режим сам спровоцировал, конечно, выше, чем раньше, но ответ «зубами Хренина» может быть эффективен только в том случае, который продолжается сейчас, когда никто на Беларусь нападать не собирается. Легче всего побеждать виртуального противника.

Можно выстроить хоть восемь вот таких линий обороны, это не будет иметь значения в случае каких-то реальных боевых действий. Но в параллельной реальности, в которой живут белорусские военные, это демонстрация хоть каких-то действия и продолжение осваивания бюджета, распиливание ресурсов.

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