Белорусский кардиолог рассказала, как загорать и купаться с пользой для здоровья 4 31.05.2023, 17:14

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Не стоит резко входить в холодную воду.

Несколько советов в преддверии купального сезона дала Ольги Суджаева, заведующая лабораторией хронической ишемической болезни сердца РНПЦ «Кардиология», пишет 24health.by.

Солнце уже жарит вовсю, а вода манит искупаться. Но людям с больным сердцем надо быть осторожными. После длительного пребывания на солнце им категорически нельзя резко окунаться в холодную воду.

- Особенно это касается пациентов со стенокардией, тех, кто перенес острые коронарные синдромы, оперативные вмешательства, - сказала Ольга Суджаева.

Что произойдет, если после длительного пребывания на солнце резко зайти в холодную воду?

Врач предупреждает, что «это может вызвать спазм сердечных сосудов и гибель человека в результате так называемой рефлекторной остановки сердца».

- Люди, которые уже имеют сердечные проблемы, всегда должны помнить о том, что резкий перепад температур вреден, впрочем, как и интенсивный загар, - подчеркнула кардиолог.

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