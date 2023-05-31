Белорусский кардиолог рассказала, как загорать и купаться с пользой для здоровья

Белорусский кардиолог рассказала, как загорать и купаться с пользой для здоровья4
- 31.05.2023, 17:14
- 2,046
Не стоит резко входить в холодную воду.
Несколько советов в преддверии купального сезона дала Ольги Суджаева, заведующая лабораторией хронической ишемической болезни сердца РНПЦ «Кардиология», пишет 24health.by.
Солнце уже жарит вовсю, а вода манит искупаться. Но людям с больным сердцем надо быть осторожными. После длительного пребывания на солнце им категорически нельзя резко окунаться в холодную воду.
- Особенно это касается пациентов со стенокардией, тех, кто перенес острые коронарные синдромы, оперативные вмешательства, - сказала Ольга Суджаева.
Что произойдет, если после длительного пребывания на солнце резко зайти в холодную воду?
Врач предупреждает, что «это может вызвать спазм сердечных сосудов и гибель человека в результате так называемой рефлекторной остановки сердца».
- Люди, которые уже имеют сердечные проблемы, всегда должны помнить о том, что резкий перепад температур вреден, впрочем, как и интенсивный загар, - подчеркнула кардиолог.