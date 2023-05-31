Духовное завещание архиепископа Артемия: Архиереи забыли, как должны поступать верующие люди 2 31.05.2023, 17:55

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Сильные слова настоящего пастыря.

На 40-й день после кончины бывшего гродненского архиепископа Артемия группа «Христианская визия» впервые опубликовала своего рода духовное завещание священника. Это его рапорт главе РПЦ Кириллу, написанный в 2021 году.

Публикуем текст его обращения:

— 9 августа 2020 г. в Республике прошли президентские выборы. Их подготовка, проведение и объявление результатов вызвали многочисленные претензии со стороны кандидатов, их штабов, наблюдателей, представителей медиа и, главное, — широких масс белорусского гражданского общества. Информационное пространство стремительно наполнялось свидетельствами о недопуске и насильственном удалении наблюдателей с участков, о явно нереальном проценте проголосовавших досрочно, о неисполнении членами избирательных комиссий прямого требования закона в части вывешивания результатов голосования на участках. В итоге, граждане Беларуси, как те, кому по Конституции принадлежит право выбирать свою власть, — почувствовали себя обманутыми и оскорбленными!

Последовавшие после закрытия участков события повергли всех нас в шок и ужас! На вышедших мирно протестовать против обмана людей обрушились дубинки ОМОНа, Внутренних Войск, спецназа МВД, полетели пули и гранаты. Страна застыла в немом крике от масштаба насилия и издевательств! СИЗО на переулке Окрестина в Минске — стало местом страшных пыток и истязаний, вопль от которых слышали, в том числе, и священники Минска, пастырски и волонтерски откликнувшиеся на людскую беду. В Гродно наш Кафедральный Собор стал местом, где священники и миряне давали убежище, всем, кто искал его под покровом храма, сами рискуя стать жертвами насилия!

В те дни, 14 августа, я обратился с посланием к верующим Гродненской епархии и ко всем людям доброй воли, где прямо назвал причину произошедшего — попрание Правды! Правды в широком смысле, как Истины Христовой и как принципа, на котором строит свою жизнь познавший её человек! Очевидно, что именно уход от Правды в духовной и в личной жизни привел к трагическим последствиям и в гражданской жизни моей (можно — нашей) страны!

Это Послание и моя проповедь 16 августа в Кафедральном Соборе были единственными публичными высказываниями на эту тему. И вместе с духовенством мы определились в том, что мы — не вмешиваемся в политику, не занимаемся агитацией среди верующих «за» или «против» тех или иных политических субъектов, не анализируем их программы. Но мы и не можем смотреть безразлично на происходящие события, на страдания людей от немотивированного насилия, на несправедливость в судах, на преследования всех инакомыслящих и несогласных. И имеем право возвышать свой голос в защиту преследуемых и гонимых.

Данная позиция вполне согласовывалась с принятым Синодом БПЦ 15 августа 2020 г. «Обращением к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния». В нем, в частности, говорилось: «Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному суду и осуждению!»

Почему Владыка Митрополит и остальные члены Синода молчат об этом документе, как будто его и не было? И подписывают новые соглашения о сотрудничестве с тем же МВД, даже не заикнувшись о том, что сначала нужно всё-таки решить проблему ответственности за насилие? Или им стыдно сейчас за проявленную тогда «минутную слабость», когда они всё же назвали вещи своими именами: ложь — ложью, жестокость — жестокостью, убийство — убийством? Но как может быть стыдно христианам и, тем более, иерархам Церкви, поступать прямо по заповеди Христа: «Да будет слово ваше: «да», «да» и «нет», нет», а что сверх этого — от лукавого?» (Мф. 5,37).

Ваше Святейшество, большой надеждой для православных христиан Беларуси были Ваши слова, прозвучавшие 7 января 2021 г. в Рождественском Обращении, когда Вы призвали белорусские власти решать существующие вопросы, «не откладывая в долгий ящик то, что вызывает напряжение в обществе». Но, увы, Ваш Первосвятительский призыв услышан не был, диалог власти с обществом по-настоящему так и не начался, а вместо него маховик насилия стал раскачиваться еще сильнее!

Совсем недавно, в конце мая, Беларусь потряс очередной случай суицида на почве давления следственных органов. Молодой человек 17 лет, Дмитрий Стаховский, шагнул навстречу своей смерти с 16-го этажа минского общежития, предпочтя такую страшную свободу тому, чтобы оказаться в тюрьме за участие в протесте. На месте его гибели возник стихийный мемориал: цветы, свечи, лампады. Дежурный милицейский патруль потребовал у консьержки его убрать. Но она отказалась, объяснив это тем, что она — верующий человек! И не поступит вопреки голосу своей совести! Наши миряне — порядочнее и честнее всех нас, архиереев, которые, наверное, давно забыли, как должны поступать верующие люди!

Всё это я говорю с мыслью о Православной Церкви в Беларуси, с тревогой о том, какой она выйдет из нынешней ситуации. Останется ли она общиной верных Христу и Его Евангелию людей, способных честно и мужественно свидетельствовать о Нем, защищая правду и свободу? Или, растеряв всю свою репутацию и доброе имя, окончательно скатится в сервилизм и лояльность государству, для которого «молчащая» Церковь — весьма удобный актив?

И эти тревоги — не простая фигура речи. За весь период нынешнего кризиса масса думающих, искренних и честных людей — ушли из нашей Церкви. Либо просто перестав быть прихожанами наших храмов, либо прямо заявивших о готовности перейти в Римо-Католичество. Их главный мотив — «молчание» нашей Церкви о жестокости и репрессиях государства по отношению к гражданам. Предмет их недоумения — глухота и слепота нас как архипастырей, нашедших удобную отговорку в виде «нейтралитета», когда стоны, плач и муки людей по судам и тюрьмам продолжаются до сих пор.

Ярким выражением таких «миграционных» настроений стала надпись, сделанная неизвестными на ограде одного из минских храмов в период Рождественских праздников. Она гласила: «Спасибо, отцы, теперь я знаю, что мое Рождество — 25 декабря!» Думаю, комментарии здесь — излишни!

Особенно больно было читать впечатления людей, пошедших 13 ноября на заупокойную службу (ввиду отсутствия таковой в православном Соборе) по активисту Роману Бондаренко в Архикафедральный Костел Минска. Этот 32-летний парень в бытность студентом Минского архитектурно-художественного колледжа расписывал трапезную для паломников Жировицкого монастыря. О чём свидетельствует установленная там же памятная таблица. И вот за нашего православного молодого человека, жестоко убитого ни за что в собственном дворе и посмертно оболганного, молились католики во главе с их бискупом Юрием Кособуцким. Его глубокие и проникновенные слова об убитом и об отношении к убийству слышали и многие православные. И, к нашему стыду и позору, сказали: «Да, сегодня христианским епископом Минска был Юрий Кособуцкий!» Если это — не потери для БПЦ, то что? И чем мы оправдаемся за них перед Богом? Тем, что похвалы от государства за «правильное» поведение в период кризиса нам дороже отпавших душ?

И, тем не менее, Православная Церковь всё еще сохраняет свой авторитет среди белорусов. Но авторитет, держащийся не на нас, иерархах, а на верности Христу, в общении с которым люди хотят пребывать даже вопреки нашему официально-сервильному поведению. Хотя последнее и не остается незамеченным от взглядов умных, достойных и глубоко верующих представителей гражданского общества Беларуси, таких как Павел Северинец и Павел Латушко. Их обращения к Митрополиту Вениамину, выдержанные в максимально корректном и уважительном тоне, но одновременно четкие и принципиальные по сути поставленных вопросов, — имели широкий резонанс в церковных кругах. К сожалению, того же нельзя сказать об ответах, которых либо не было совсем, либо они были скорее уходом от ответа. И это — тоже элемент проседания образа нашей Церкви в небезразличном к нам сегменте общества.

Зато с другой стороны, представленной органами власти и ассоциированными с ними группами лиц, постоянно ведутся нападки на нашу Епархию и ее духовенство. Причем в формах, весьма далеких от культурного и уважительного общения и скорее напоминающих провокации и оскорбления! В подконтрольных им телеграм-каналах кем только не выставляются священники — и сребролюбцы, и коллаборационисты, и политиканы, и продавшиеся «Западу», и бунтари и т.д. И никогда ранее не замеченные в ревностном и молитвенном посещении Кафедрального Собора люди из странной и темной организации «Инфоспецназ» «вдруг» невероятно оскорбились невозможностью получить духовное утешение от икон новомучеников! Поскольку им невыносимо видеть в качестве палачей — людей с красными звездами! На все эти выпады мы старались давать спокойные и внятные ответы и разъяснения. Для нас всё равно — это наши люди и христиане!

Видит Бог, я — не имел и не имею иных помыслов и устремлений, кроме как быть епископом своей Церкви и учить людей быть верными Богу во всех обстоятельствах земной жизни. Я постоянно ссылался на пример наших новомучеников и указывал, что их исповедничество — это их беспримерный подвиг в результате отказа от приспособленчества. Но и плата за подобное поведение Православной Церкви в предыдущую эпоху. И сейчас, когда мы снова в ситуации важного выбора, я призывал и буду призывать не совершать ошибок прошлого, чтобы нам вновь не пришлось платить страшную цену за право на свободу быть со Христом!

Считаю решение Синода Белорусского Экзархата канонически несостоятельным, политически мотивированным, принятым не к пользе церковной, а в угоду утратившим свою легитимность гражданским властям. Надеюсь на восстановление справедливости решением Вашего Святейшества.

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