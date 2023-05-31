закрыть
31 мая 2023, среда, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины уничтожили 7 грузовиков, 2 САУ, МТ-ЛБ, ЗРК и склад БК оккупантов

3
  • 31.05.2023, 20:28
  • 2,104
Украинские воины уничтожили 7 грузовиков, 2 САУ, МТ-ЛБ, ЗРК и склад БК оккупантов

Видеофакт.

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили 12 мест размещения, 7 грузовиков, 2 САУ, МТ-ЛБ, ЗРК «Тор» и склад БК оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент успешной боевой работы украинских бойцов опубликован в соцсетях.

«12 мест размещения врага, 7 грузовиков, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК «Тор» и склад боекомплекта обнаружили дроны пограничников за последние несколько дней и передали координаты целей для уничтожения артиллеристам 92-й ОМБр ВСУ. К тому же, наши воины разбросали стайку хлама по украинским землям», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда