Украинские воины уничтожили 7 грузовиков, 2 САУ, МТ-ЛБ, ЗРК и склад БК оккупантов

Украинские воины уничтожили 7 грузовиков, 2 САУ, МТ-ЛБ, ЗРК и склад БК оккупантов3
- 31.05.2023, 20:28
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Видеофакт.
Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили 12 мест размещения, 7 грузовиков, 2 САУ, МТ-ЛБ, ЗРК «Тор» и склад БК оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент успешной боевой работы украинских бойцов опубликован в соцсетях.
«12 мест размещения врага, 7 грузовиков, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК «Тор» и склад боекомплекта обнаружили дроны пограничников за последние несколько дней и передали координаты целей для уничтожения артиллеристам 92-й ОМБр ВСУ. К тому же, наши воины разбросали стайку хлама по украинским землям», – говорится в сообщении.