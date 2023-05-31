США объявили о новом пакете военной помощи Украине
- 31.05.2023, 21:13
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Что он включает.
Представитель Белого дома Джон Кирби в среду, 31 мая, подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, пакет помощи на сумму до 300 млн долларов включает:
дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
ракеты AIM-7 для ПВО;
ЗРК Avenger;
зенитные комплексы Stinger;
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
105-мм танковые боеприпасы;
высокоточные авиационные боеприпасы;
авиационные ракеты Zuni;
боеприпасы для беспилотников;
противотанковые комплексы АТ-4;
более 30 млн патронов к стрелковому оружию;
оборудование и системы разминирования;
подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
приборы ночного видения;
запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.