США объявили о новом пакете военной помощи Украине 31.05.2023, 21:13

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Что он включает.

Представитель Белого дома Джон Кирби в среду, 31 мая, подтвердил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут снаряды, в том числе для РСЗО HIMARS, системы Stinger и ЗРК Avenger.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны США, пакет помощи на сумму до 300 млн долларов включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

ЗРК Avenger;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотников;

противотанковые комплексы АТ-4;

более 30 млн патронов к стрелковому оружию;

оборудование и системы разминирования;

подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

приборы ночного видения;

запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

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